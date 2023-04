Majdan Królewski. 6-latek wjechał rowerem wprost pod koła samochodu. Trafił do szpitala

Do wypadku doszło w miejscowości Majdan Królewski w województwie podkarpackim w okolicach godziny 15. Jadący na rowerze sześciolatek wyjechał z prywatnej posesji wprost pod koła samochodu osobowego, poruszającego się po ulicy Kopernika.

REKLAMA

Zobacz wideo Droga Wojenna w Gruzji ma dla kierowcy wiele niespodzianek

Majdan Królewski. Sześciolatek zajechał drogę pojazdowi osobowemu

O wypadku z udziałem nieletniego rowerzysty poinformował portal nowiny24.pl. Za kierownicą samochodu osobowego siedział 19-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Choć mężczyzna jechał z niewielką prędkością, nie miał szans zahamować przed zajeżdżającym mu drogę dzieckiem.

Na szczęście dla chłopca, w wyniku potrącenia nie odniósł on poważnych obrażeń, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mimo to poszkodowanego sześciolatka przewieziono do szpitala w Rzeszowie. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej.

"Śmieszny pan jest". Rolnicy wykrzyczeli ministrowi, że kłamie. "Nie chcemy takiej pomocy"

Wypadki na drogach. Statystyki wciąż nie są dobre

Według wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu, w 2022 roku odnotowanych zostało 21 324 wypadków drogowych. To o 1 492 zdarzenia mniej niż w roku 2021 i o 2 216 wypadków mniej niż w roku 2020. Choć liczba w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku zginęły 1 883 osoby.



Według statystyk dostępnych na portalu jedz-bezpiecznie.pl, w samym lutym 2023 roku na drogach miały miejsce 1 034 wypadki. Za najniebezpieczniejszy dzień miesiąca można uznać piątek 3 lutego, kiedy to w wyniku 74 wypadków obrażenia odniosło 86 osób, w tym pięć osób zostało zabitych. Najwięcej uczestników ruchu, bo aż siedem jednego dnia, zmarło 5 lutego w niedzielę. Odnotowano również jeden dzień bez ofiar ze skutkiem śmiertelnym - była to środa 8 lutego.