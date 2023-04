Zbrodnia w Chodzieży. Rodzice zamordowanej opowiedzieli o kulisach przeprowadzki

Do zbrodni doszło 24 kwietnia w Chodzieży (woj. wielkopolskie). Policjanci w jednym z domów jednorodzinnych znaleźli ciała pięciu osób. Zabójstw dokonać miał być 41-letni Krzysztof, który później odebrał sobie życie. - Zabił swoich rodziców [Bogdana i Krystynę - red.], a następnie kobietę [swoją żonę Martę - red.] i dziecko [Stasia - red.]. Nie ma potwierdzenia wersji, że mógł tego dokonać ktoś z zewnątrz - poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak. - Mamy do czynienia z czterokrotnym zabójstwem i samobójstwem sprawcy - dodał.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z Raciąża zatrzymali wandala

Z Sochaczewa do Chodzieży

Krzysztof i Marta, zanim przeprowadzili się do Chodzieży, mieszkali w oddalonym o ponad 300 km Sochaczewie (woj. mazowieckie) u rodziców kobiety. - Gdy rozchorował się ojciec Krzysztofa, on najpierw sam do niego jeździł. Z czasem podjęli jednak z Martą decyzję, że na czas choroby zamieszkają wspólnie w domu w Chodzieży - wyjaśnił dziennikarzom "Faktu" tata Marty. - Sam ich tam zawiozłem, bo zięć kiepskim był kierowcą - dodał.

Zbrodnia w Chodzieży. "Musiałem uspokajać swoje dziecko do 3 w nocy"

19 kwietnia rodzice mieli kontakt z córką po raz ostatni. - Rozmawiałyśmy ze sobą przez telefon. Naprawdę nic nie wskazywało na to, że dzieje się coś złego, córka była w dobrym nastroju - powiedziała mama Marty, dodając, że 20 kwietnia kobieta wymieniała wiadomości SMS ze swoją siostrą. Potem kontakt się urwał.

Zbrodnia w Chodzieży. Sąsiadka: Krzysztof wracał ze spaceru sam

Jedna z sąsiadek z Chodzieży powiedziała, że Krzysztof ze swoją żoną Martą i synkiem Stasiem sprowadzili się do rodzinnego domu mężczyzny dwa lub trzy miesiące temu. - Kiedyś nawet rozmawiałam z tą młodą panią, jak zobaczyła, że mamy wnuka. Mówiła, że może dzieci będą się razem bawić. A teraz taka tragedia - dodała. Jak wspomina, młode małżeństwo regularnie wychodziło z synem na spacery. Podobnie było w czwartek, 20 kwietnia. - Zastanowiło mnie, jak zobaczyłam, że niewiele później on wraca do domu sam, a za jakiś czas dopiero jego żona z wózkiem. Nawet pomyślałam sobie, że może się pokłócili... - oceniła sąsiadka. Kobieta, do której dotarli dziennikarze "Faktu", ponad 40 lat znała rodziców Krzysztofa. Jak wyznała, pani Krystyna "była niezwykle spokojna, życzliwa i miła". Pana Bogdana od dawna nie widziała, bo mężczyzna "ostatnio bardzo chorował".

Nowe fakty ws. zbrodni w Chodzieży. "Przyjechali opiekować się ojcem"

"Te spokojne, zwyczajne domy kryją jakieś tajemnice"

- Nie wydaje nam się, żeby ta rodzina miała jakieś kłopoty - oceniła sąsiadka, której wtórował mąż. Krzysztofa widzieli w domu. Marta prowadziła firmę - sprzedawała rękodzieło przez Internet. Teściowie byli emerytami. Dla osób, które znały rodzinę, wiadomość o ich śmierci jest zaskoczeniem. - Nie wiemy, co się tam mogło stać. Niestety często jest tak, że te spokojne, zwyczajne domy kryją jakieś tajemnice - powiedziała pani Melania, siostra pani Krystyny.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02.

Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę z poczucia wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania. "Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".