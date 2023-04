Jak informuje portal epoznan.pl, 25 kwietnia w godzinach popołudniowych mieszkańcy Poznania otrzymali SMS-y od miejscowego urzędu miasta. Wiadomości zawierały ostrzeżenie: "Urząd Miasta Poznania informuje o naruszeniu bezpieczeństwa u naszego dostawcy usług SMS" oraz link do komunikatu, który wyjaśniał całą sprawę. Okazało się, że wskutek ataku hakerskiego doszło do wycieku danych mieszkańców Poznania.

REKLAMA

Zobacz wideo Siemoniak o atakach hakerskich na rząd: Kompromitacja i ewenement na skalę światową

Hakerzy zaatakowali urząd miasta w Poznaniu. Wyciekły numery telefoniczne ok. 30 tysięcy osób

W komunikacie urzędu miasta poinformowano, że do ataku doszło 19 kwietnia. Jego celem była firma Vercom.S.A., z której usług urzędnicy korzystają do wysyłania SMS-ów swoim klientom. "Stwierdzono naruszenie bezpieczeństwa, polegające na uzyskaniu danych logowania do systemu oraz nieautoryzowanego dostępu do fragmentu archiwalnej bazy danych o przeprowadzonych wysyłkach SMS do naszych Klientów. Przyczyną zdarzenia był atak hakerski. Na skutek opisanego zdarzenia uzyskano dostęp do Państwa numerów telefonów oraz treści przekazywanych komunikatów z Urzędu Miasta Poznania. Informujemy, że w komunikatach nie znajdowały się inne Państwa dane" - przekazano mieszkańcom Poznania.

Łukasz Piszczek wycięty z filmu o Lewandowskim. Brutalna szczerość

"Fakt" zapytał urzędników o liczbę osób, których dane wyciekły wskutek ataku hakerów. Dziennikarze dowiedzieli się, że poszkodowanych zostało około 30 tysięcy mieszkańców Poznania. Zapewniono jednocześnie, że hakerzy nie weszli w posiadanie prywatnych wiadomości poznanian, a wykradzione numery nie zostały przez hakerów powiązane z imionami i nazwiskami ich właścicieli.

Poznań. Urząd uspokaja mieszkańców, którzy padli ofiarą ataku hakerskiego. Sprawę zgłoszono policji

Poznańscy urzędnicy zapewniają, że dane mieszkańców są już bezpieczne, a władze miasta podjęły kroki, które mają przeciwdziałać ponownemu wystąpieniu podobnych ataków. "Otrzymaliśmy zapewnienie od naszego Wykonawcy, że podatność w systemie wykorzystana do przeprowadzenia ataku została zidentyfikowana i usunięta, a Państwa dane są bezpieczne. Informujemy, że wdrożono szereg działań prewencyjnych zapobiegających wystąpieniu podobnego zdarzenia w przyszłości. Platforma jest stale monitorowana pod kątem wszelkiej podejrzanej aktywności. Wykonawca niezwłocznie poinformował o powyższym policję oraz zgłosił naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych" - przekazali urzędnicy.

''Ja też tak mam'' - mówią na spotkaniach dorosłe osoby w spektrum autyzmu. Kluby dla nich uruchomiła właśnie fundacja z Poznania

Choć urząd miasta zapewnia, że sytuacja została opanowana, poznański magistrat radzi mieszkańcom, by zachowali niezbędne środki ostrożności. "W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia, zalecamy Państwu zachowanie czujności odnośnie nieoczekiwanych wiadomości, połączeń, w szczególności od nieznanych nadawców. Zalecamy dokładne analizowanie kierowanych do Państwa komunikatów zawartych w wiadomościach SMS oraz połączeniach, które mogą być próbą pozyskania większej ilości danych oraz zachowanie ostrożności przy otwieraniu linków lub załączników z podejrzanych wiadomości" - napisano w komunikacie.