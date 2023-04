Jak podają dziennikarze portalu gp24.pl, dramat kobiety rozegrał się w jednej z miejscowości w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim. Z ustaleń śledczych wynikało, że dwaj mężczyźni bezprawnie uwięzili kobietę.

Bezprawnie uwięzili kobietę. Grozi im od trzech do 15 lat więzienia

Pokrzywdzona była bita kablami i pasem. Sprawcy obcięli jej włosy, a następnie polali jej głowę atramentem. Następnie grożono, że zostanie wywieziona do lasu i tam zakopana. Gdy kobieta poprosiła o wodę, to miała usłyszeć, że może "napić się z kibla". Sytuacja ta trwała wiele godzin, a sprawcy nagrywali swoje postępowanie na telefony. Jeden z filmików trafił do mediów społecznościowych.

Dzięki temu nagranie zostało też przekazane funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Policjanci ustalili dane pokrzywdzonej, a następnie ustalili sprawców uwięzienia kobiety. W sprawie zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 34 i 37 lat.

- Z naszych ustaleń wynika, że kobieta zauważyła otwarte drzwi do kuchni i leżące tam siatki z zakupami. Chciała je ukraść i częściowo się jej to udało. Ostatecznie została zatrzymana przez jednego z przebywających tam panów. Ten stwierdził, że wymierzy jej sam sprawiedliwość - powiedziała portalowi gp24.pl prokuratorka Anna Grabowska z Prokuratury Rejonowej ze Sławna.

Mężczyznom mają zostać przedstawione zarzuty wspólnego działania, w ramach którego doszło do pozbawienia wolności pokrzywdzonej, co zrobiono ze szczególnym udręczeniem. Wobec 37-letniego podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na trzy miesiące. 34-latek ma policyjny dozór. Grozi im od trzech do 15 lat pozbawienia wolności. 37-latek uznawany jest za głównego sprawcę. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.