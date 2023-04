Do zbrodni doszło 1 grudnia 2022 r. w Bytomiu (woj. śląskie). 23-letnia kobieta zadzwoniła na pogotowie z prośbą o pomoc. Jej córka przestała oddychać. Ratownicy, którzy przyjechali pod wskazany adres, nie byli w stanie uratować życia dwuletniej Hani.

Śmierć Hani z Bytomia. Dolores S. przyznała się do winy

Prokuratura Rejonowa w Bytomiu wszczęła śledztwo. 2 grudnia postawiła zarzut zabójstwa 23-letniej matce dziecka - Dolores S. - Dopiero na posiedzeniu aresztowym w sądzie kobieta przyznała się, że udusiła córeczkę - mówił prokurator Marek Furdzik, szef Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.



6 grudnia śledczy przedstawili wyniki sekcji zwłok dziewczynki. - Teraz już wiemy, że do śmierci doszło poprzez gwałtowne uduszenie w mechanizmie zatkania dróg oddechowych - poinformował wówczas prokurator Marek Furdzik. - Świadczą o tym podbiegnięcia krwawe pod okostną i żuchwą - dodał. Więcej na ten temat w artykule:

Zabójstwo 2-latki w Bytomiu. Znajomi o matce dziecka: Dolores kochała Hanię

Bytom. Kobieta została skierowana na obserwację

- Wykonaliśmy ponowne czynności z oskarżoną, niestety nadal nie chce składać wyjaśnień. Na zadane jej pytanie, "czy udusiła swoje dziecko?" skinęła, głową potwierdzając, że to zrobiła - powiedział prokurator Marek Furdzik. - W chwili popełniania tej zbrodni była trzeźwa. Nie była też pod wpływem żadnych narkotyków. 20 kwietnia br. Dolores S. została skierowana na obserwację sądowo-psychiatryczną. Po jej zakończeniu będziemy wiedzieć, czy była świadoma tego, co zrobiła i czy może odpowiadać przed sądem za morderstwo swojego dziecka - cytuje słowa prokuratora "Fakt".

Dolores S. za zabójstwo córki grozi dożywotnia kara pozbawienia wolności

Dziennikarze "Faktu" ustalili, że Dolores S. trafiła do ośrodka w Łodzi. Jej obserwacja może potrwać nawet do sześciu tygodni. Jeśli lekarze psychiatrzy oraz psychologowie stwierdzą, że kobieta jest poczytalna, grozi jej nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Śledczy dotarli do ojca małej Hani. - Został przesłuchany, stwierdził, że od dłuższego czasu nie miał kontaktu ani z córką, ani z jej matka - skomentował szef Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02.



Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę z poczucia wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania. "Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".