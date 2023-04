Kraszków. Seniorzy pobili się o psa. 71-latek uderzył znajomego siekierą w głowę

Do napaści doszło w miejscowości Kraszków (woj. łódzkie). To tam 24 kwietnia 2023 roku około godziny 11:55 do policjantów z wydziału ruchu drogowego w Opocznie podszedł zakrwawiony mężczyzna. W rękach trzymał siekierę, którą wcześniej miał zostać uderzony w głowę przez swojego znajomego. Napastnik miał także ukraść swojej ofierze rower.

Kraszków. 71-latek zaatakował znajomego siekierą

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia udzielili pomocy rannemu mężczyźnie oraz wezwali służby medyczne, które przetransportowały 80-latka do szpitala w Opocznie. Funkcjonariusze z kolei zabezpieczyli siekierę, która według zeznań ofiary była narzędziem rozboju. Na miejscu pojawili się także wezwani policjanci z wydziału kryminalnego oraz grupa dochodzeniowo śledcza, którzy rozpoczęli dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Funkcjonariusze dotarli do podejrzanego wskazanego przez ofiarę napaści. "Okazał się nim 71- letni mężczyzna, który także posiadał zranienia na ciele i wymagał pomocy medycznej. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni przetransportowali go do szpitala na badania" - poinformowała asp. szt. Barbara Stępień, oficerka prasowa opoczyńskiej policji. Na podwórku mężczyzny policjanci odnaleźli także skradziony 80-latkowi rower.

Konflikt o psa przyczyną brutalnej napaści

Obaj seniorzy nie doznali poważniejszych obrażeń. Po przeprowadzonych badaniach oraz opatrzeniu powierzchownych ran zostali wypisani ze szpitala. Po przeprowadzonym wstępnie śledztwie, a także na podstawie zebranych dowodów i zabezpieczonych śladów, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego 71-latka. "Okazało się, że przyczyną nieporozumienia pomiędzy seniorami, był zatarg sprzed kilku lat, a dotyczył on psa sprawcy. 71-latek twierdzi, że pokrzywdzony około trzech lata temu, bezprawnie przetrzymał jego psa, co w konsekwencji kolejnych sytuacji, doprowadziło do śmierci zwierzęcia" - przekazała asp. szt. Stępień. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Jak jednak podkreśla policja, z uwagi na stopień społecznej szkodliwości czynu, a także okoliczności całej sprawy, 71-latkowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.