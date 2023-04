Morderstwo 21-letniej Moniki w Żernikach. Policjanci przyznali się do sfałszowania notatek

21-letnia Monika G. została zamordowana 23 marca 2016 roku w Żernikach (woj. wielkopolskie, pow. poznański) przez swojego byłego partnera Sławomira B. Wcześniej, z obawy o swoje życie, kilkukrotnie prosiła policję o pomoc. Składała zawiadomienie w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się nad nią przez B. Prosiła też o interwencję w związku z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Sławomir B., poszukiwany po dokonaniu zbrodni, popełnił samobójstwo.

Zabójstwo 21-latki w Żernikach. Zarzuty dla czwórki policjantów

W połowie listopada 2017 roku Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do poznańskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko czworgu policjantom: Pawłowi I., Marzenie L., Krzysztofowi W. i Piotrowi R. Po śmierci kobiety i wewnętrznej kontroli w policji odwołane zostało kierownictwo komisariatu na poznańskim Nowym Mieście.

Marzenie L., która prowadziła postępowanie o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad Moniką G., prokuratura zarzuciła, że nie dopełniła ciążących na niej obowiązków służbowych. Policjantka nie przekazała bowiem dwóch wniosków pokrzywdzonej o udzielenie jej środków ochrony i pomocy komendantowi wojewódzkiemu policji w Poznaniu. "W ten sposób oskarżona działała na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonej" - przekazała Prokuratura Krajowa. Taki sam zarzut postawiono Pawłowi I., który nadzorował postępowanie prowadzone przez Marzenę L. Obojgu grozi do trzech lat więzienia.

Sprawa Moniki G. Dwaj policjanci sfałszowali urzędowe notatki. "Najbardziej bezmyślna rzecz"

Pozostali dwaj funkcjonariusze - Krzysztof W. i Piotr R. - zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Pierwszy z nich prowadził, a drugi nadzorował postępowanie dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej Moniki G. przez Sławomira B. w lutym 2016 roku. W toku postępowania policjanci sporządzili cztery notatki urzędowe (ostatnią datowaną na dwa dni przez zabójstwem kobiety), w których "udokumentowali przeprowadzenie czynności, które faktycznie nie miały miejsca" - informowała PK. "W ten sposób poświadczyli nieprawdę, co do okoliczności podjęcia próby zatrzymania i wykonania czynności procesowych z udziałem Sławomira B." - czytamy. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Obaj policjanci długo nie przyznawali się do winy. Dopiero na rozprawie w lutym br. Krzysztof W. powiedział, że napisał notatki, które są zawarte w aktach sprawy. Stwierdził, że zrobił to, bo naciskali na niego przełożeni. Dali mu rzekomo mało czasu na decyzję. - W ogóle nie chciałem pisać tego, bo była tam pisana nieprawda. Pamiętam, że w tych notatkach było napisane, że pojechaliśmy tam na miejsce, ale nikogo nie zastaliśmy. Nie byliśmy tam na miejscu - podkreślił W., którego słowa zacytował Onet za PAP.

Na kolejnej rozprawie we wtorek (25 kwietnia) Piotr R. przyznał, że podyktował Krzysztofowi W. treść notatek. Jak powiedział, o zabójstwie Moniki G. dowiedział się w nocy, a następnego dnia rano został wezwany na odprawę kierownictwa komisariatu Poznań-Nowe Miasto. Na odprawie zapoznał się z aktami dochodzenia ws. gróźb wobec Moniki G. i dowiedział się, "w zasadzie przez miesiąc Krzysztof W. nic nie zrobił w tej sprawie". Powiadomiono go też, że Komenda Miejska Policji w Poznaniu szykuje kontrolę. - Komendant polecił mi przekazać Krzysztofowi W., aby w ciągu 20 minut uzupełnił akta dochodzenia o udokumentowanie poczynionych ustaleń lub wykonanych czynności. Muszę tutaj wyjaśnić, że zdarzało się niekiedy, że dochodzeniowcy sporządzali zapiski z ustaleń lub czynności, na podstawie których później sporządzali notatkę, coś w rodzaju relacji zbiorczej - powiedział Piotr R. w sądzie.

Ale "w aktach w dalszym ciągu była pustka". - Wtedy od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że sporządzimy jakiekolwiek notatki, żeby coś było w aktach, coś, co wypełni tę próżnię - powiedział Piotr R. Zaprzeczył jednak, by zmuszał Krzysztofa W. do czegokolwiek. - Sporządzenie tych notatek to była najbardziej bezmyślna i najgłupsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Żałuję tego, że w ogóle je sporządziliśmy - podkreślił. Kolejny termin rozprawy zaplanowano na koniec czerwca.