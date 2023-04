Jak informują media, do wypadku doszło w sobotę 22 kwietnia około godziny 11 na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy księdza Bączkowskiego w Kościanie w województwie wielkopolskim. 90-letni mężczyzna w pewnym momencie wpadł do grobowca. Obiekt ten był zabezpieczony i przykryty płytą.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wielkopolskie. 90-latek wpadł do grobowca na cmentarzu w Kościanie

90-latek wpadł do grobowca, ponieważ nastąpił na płytę, która najpewniej pod upływem lat nie była już tak wytrzymała i pękła pod ciężarem seniora. Obecne na cmentarzu osoby natychmiast poinformowały służby. Na miejsce wysłane zostały jednostki straży pożarnej, policji i pogotowie ratunkowe. 90-latek znajdował się na głębokości 2,5 metrów. Jak podaje TVN24 mężczyzna był przytomny i kontaktowy.

- Strażacy sprawdzili stężenie tlenu i siarkowodoru, po czym strażak zszedł po drabinie do grobowca - przekazał TVN24 starszy kapitan Bartosz Napierała, oficer prasowy kościańskiej straży pożarnej. 90-latek został wydobyty z grobu za pomocą lin alpinistycznych.

Rosyjska tenisistka wściekła na LOT. Mówi o nazizmie. Mamy odpowiedź LOT-u

Podczas upadku senior doznał urazu głowy. W związku z tym mężczyzna trafił do szpitala na badania kontrolne. Na szczęście 90-latek doznał jedynie lekkich obrażeń.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez śledczych jako nieszczęśliwy wypadek. Funkcjonariusze zwrócili jednak uwagę duchownemu oraz zarządcy cmentarza na nieprawidłowe zabezpieczenie obiektów.

Zaginął Karol, 38-letni strażnik graniczny. Policja prosi o pomoc

Jak zauważa "Fakt", do podobnego zdarzenia doszło przed Wielkanocą w Lublinie. Wówczas 60-letni mężczyzna oparł się o betonową płytę grobowca swojej matki. W pewnym momencie płyta pękła, przez co senior wpadł do grobu na głębokość około pięciu metrów. Mężczyzna trafił do szpitala