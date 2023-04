Rok nie płacił czynszu, mieszkańcy w lecie zgłaszali "dziwny zapach". Odkryto zwłoki w kamienicy

Dziennikarze portalu warszawawpigulce.pl poinformowali o makabrycznym odkryciu w jednej z kamienic, znajdującej się na warszawskiej Pradze Południe. Do zdarzenia doszło w budynku na rogu ul. Grochowskiej i Modrzewiowej niedaleko Ronda Wiatraczna. "To ten blok tak pięknie odnowiony i przez burmistrza oddawany do użytku" - czytamy w artykule na stronie.

Zmumifikowane zwłoki w kamienicy w Warszawie. Lokatorzy już wcześniej zgłaszali "dziwny zapach"

W lecie mieszkańcy budynku zgłaszali administracji "dziwny zapach", który pojawił się na klatce schodowej. Najbardziej wyczuwalny był on w okolicy mieszkania mężczyzny, który od dawna nie płacił czynszu. Niedawno postanowiono więc otworzyć mieszkanie, w którym znaleziono zmumifikowanie zwłoki.

Zmarłym mieszkańcem jest mężczyzna, który od ponad roku nie płacił za czynsz. Administracja budynku w rozmowie z dziennikarzami przyznaje, że była świadoma tego, że osoba ta robi sobie dług. Próbowano skontaktować się z lokatorem, jednak "bezskutecznie".

Zwłoki w kamienicy na Grochowie. "Nikt nie wie, kiedy nastąpił zgon. Trwają czynności"

"Z zewnątrz także nie było niczego, co świadczyłoby o zwłokach w mieszkaniu. Wszyscy, zarówno policja, jak administracja i sąsiedzi, byli przekonani, że tego pana po prostu nie ma w mieszkaniu. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich dozwolonych prawem ścieżek, administracja miała prawo do otwarcia lokalu, co nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2023 r." - pisze w oświadczeniu administracja budynku.

"Ze względu na narastające zadłużenie czynszowe w dniu 13.10.2022 roku została wypowiedziana najemcy umowa najmu. Prawo stanowi, że sprawa trafia wtedy do sądu i po wyroku eksmisyjnym byłaby dopiero możliwość wejścia do mieszkania z komornikiem. Wyroku nie ma. Administracja nie miała żadnego kontaktu z lokatorem, a urzędnicy nie mają prawa bez wyroku eksmisyjnego wejść do lokalu. Próbowaliśmy (bezskutecznie) skontaktować się z bliskimi lokatora, zrobiono wywiady środowiskowe itp. Nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń o przykrym zapachu, muchach, robactwie czy przeciekach dochodzących z tego lokalu" - czytamy w piśmie opublikowanym na warszawawpigulce.pl.

Po znalezieniu ciała na miejsce wezwano policję. - W mieszkaniu ujawniono ciało. Mężczyzna został już rozpoznany. Nikt nie wie, kiedy nastąpił zgon. Trwają czynności mające na celu ustalenie daty śmierci - przekazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji w Warszawie dla Pragi Południe, Joanna Węgrzyniak.

