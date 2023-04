Właścicielka mieszkania w Będzinie (woj. śląskie) opublikowała za pośrednictwem mediów społecznościowych post, w którym ostrzegła przed nieuczciwymi najemcami. Kobieta zamieściła zdjęcia zniszczonego lokalu twierdząc, że jego opłakany stan jest wynikiem działania rodziny, która w przeszłości wynajmowała mieszkanie. Właścicielka lokalu, która ma otrzymywać groźby od dawnych lokatorów, skierowała sprawę do sądu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy jest szansa na spadek cen mieszkań? Płochocki: Niestety nie Wybierz serwis

Zdewastowane mieszkanie w Będzinie. "Tacy lokatorzy w ostatnich latach zdarzają się częściej"

Kobieta opisała postępowanie rodziny na facebookowej grupie Spotted:Będzin- Łagisza. "Kłamią, kręcą, nie płacą, mieszkanie opuścili, gdy już je całkowicie zdewastowali, sprawa została skierowana do sądu. Pragnę ostrzec przed nimi w szczególności kogoś, kto wynajął im właśnie mieszkanie w Będzinie na Syberce, jeśli ktoś zna tę osobę, proszę o kontakt - pomogę" - napisała właścicielka zniszczonego mieszkania. Do posta dołączyła zdjęcia, na których widać m.in. podłogę z potłuczonymi kafelkami, dziurawe drzwi, porozrzucane śmieci.

Z właścicielką mieszkania w Będzinie rozmawiali dziennikarze portalu naszemiasto.pl. Z obserwacji poczynionych przez kobietę wynika, że problemy z nieuczciwymi najemcami to zjawisko, które nasiliło się ostatnimi czasy. - Jestem właścicielką kilku kamienic, zajmuję się tym od 25 lat, niestety muszę przyznać, że tacy lokatorzy w ostatnich latach zdarzają się częściej - stwierdziła kobieta.

Polski lekkoatleta niepoczytalny? Prokuratura wezwała biegłego. "Są wątpliwości"

Będzin. Właścicielka zdewastowanego mieszkania ma otrzymywać groźby od dawnych najemców

Właścicielka twierdzi, że lokatorzy oskarżani o zdemolowanie mieszkania nie zamierzają zrekompensować wyrządzonych przez siebie szkód, a ponadto żądają usunięcia z Facebooka posta opisującego ich działania i wysuwają groźby pod adresem kobiety.

Przebiegł 10 maratonów w 10 dni i zebrał 40 tysięcy złotych. "Mogło się zakręcić w głowie"

- Do powiedzenia mieli tylko tyle, że jak nie usunę wpisu, to pożałuję i tego typu groźby. Sprawa jest zgłoszona na policję, do sądu, wie o wszystkim MOPS - powiedziała właścicielka mieszkania w Będzinie.