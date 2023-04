Brak kontaktu za pomocą telefonów na przerwach i lekcjach, restrykcje w ubiorze i kodeks karny u dyrektora, to tylko niektóre z rzeczy, z jakimi zmagają się uczniowie Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. Młodzież ma dość statutu, który grozi im skreśleniem z listy uczniów za nieposłuszeństwo. - Idąc do dyrektora w jakiejś sprawie, informuje nas o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i cytuje, że grozi za to kara pozbawienia wolności - mówi jeden z uczniów.

4 Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl