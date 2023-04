Cezary K. zadał swojej ofierze 16 ciosów nożem, ponieważ poczuł się urażony. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie Sylwia Dorau-Cichoń wydała wyrok, który ma zostać wykonany w warunkach terapeutycznych.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Włodzimierz Cimoszewicz gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (26.04)

Kołobrzeg. Cezary K. skazany na 15 lat więzienia za zabójstwo

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie, Cezary K. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za morderstwo. Sędzia Sylwia Dorau-Cichoń przekazała, że oskarżony będzie odbywać karę w warunkach terapeutycznych, ponieważ jest uzależniony od narkotyków i alkoholu. O przedterminowe zwolnienie Cezary K. będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po 13 latach odbycia kary. Cały proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Wydany wyrok jest nieprawomocny - przekazuje TVN 24.

Beskidy. Coraz więcej przypadków nagłego zatrzymania krążenia u turystów

Cezary K. przyznał się do popełnionego czynu. Z jego wyjaśnień wynikało, że między nim a ofiarą doszło do kłótni, a w dniu zdarzenia był pod wpływem alkoholu i amfetaminy. - Następnie doznał impulsu, przez który poszedł do kuchni, wziął nóż i ugodził pokrzywdzonego. Nie utrzymał nerwów na wodzy - przekazał prokurator Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, cytowany przez TVN 24.



Według opinii wydanej przez biegłych psychiatrów, Cezary K. nie jest chory psychicznie. W czasie popełniania czynów miał być poczytalny - informuje TVN 24.

Makabryczne odkrycie w Kołobrzegu. Mieszkał ze zwłokami swojej siostry

Kołobrzeg. Cezary K. był już karany

Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu K. trafił do Sądu Okręgowego w Koszalinie na początku kwietnia (art. 148 par. 1 Kodeksu karnego). Dotyczył on zabójstwa, do którego miało dojść w grudniu 2021 roku w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). - Jak ustalił prokurator, sprawca nożem o długości ostrza 12 centymetrów dźgnął w przednią powierzchnię klatki piersiowej oraz szyję pokrzywdzonego, zadając przy tym rany kłute i cięto-kłute, co spowodowało duży krwotok, w wyniku którego pokrzywdzony zmarł - przekazał prokurator Ryszard Gąsiorowski.



Cezary K. w sierpniu 2021 roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za przestępstwa przeciwko mieniu i pojechał do Niemiec. W grudniu wrócił do Kołobrzegu, a feralnego dnia wybrał się na tzw. domówkę, gdzie poznał ofiarę.