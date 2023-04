Kobieta zawiadomiła policję po tym, jak po spotkaniu z 28-latkiem w hotelu w centrum Warszawy, skradziono jej samochód. Po kilku dniach poszukiwany mężczyzna został zatrzymany, teraz grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Warszawa. 28-latek okradł nowo poznaną kobietę. Skradziony telefon wręczył żonie

Kobieta poznała 28-latka na portalu społecznościowym, a po krótkiej rozmowie, jeszcze tego samego dnia umówili się na spotkanie w hotelu w Warszawie. W zamian za wspólnie spędzony czas kobieta zaoferowała mu 500 euro.

"Następnego dnia o poranku kobieta nie zastała już dopiero co poznanego mężczyzny. Wraz z nim sprzed hotelu 'zniknęło' jej bmw warte ponad 300 tys. złotych oraz wszystko to, co w nim miała, czyli 5000 euro, 2000 dolarów amerykańskich, dwa najnowsze iPhony oraz sprzęt komputerowy" - przekazał podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji w Warszawie-Śródmieściu. Kobieta od razu zawiadomiła policję, która sprawdziła okoliczny monitoring w celu znalezienia mężczyzny.

Warszawa. 28-latek usłyszał już zarzut, grozi mu do 5 lat więzienia

Po kilku dniach poszukiwań, policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali poszukiwanego 28-latka. Odzyskano samochód, sprzęt komputerowy oraz jeden telefon. Okazało się, że drugi skradziony telefon mężczyzna dał swojej żonie. 28-latek usłyszał już zarzut. "Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz do pięciu lat pozbawienia wolności" - dodaje Robert Szumiata.