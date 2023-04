Stan zdrowia Kamilka z Częstochowy. Od 20 dni jest w śpiączce, nie czuje bólu

Kamilek 3 kwietnia trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach z obrażeniami głowy, wielonarządowymi uszkodzeniami ciała, złamaniami obu rąk i nogi oraz rozległymi oparzeniami. Lekarze podjęli wówczas decyzję o wprowadzeniu chłopca w stan śpiączki farmakologicznej. Od 20 dni trwa walka o jego zdrowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Częstochowa. Pijany kierowca uszkodził 12 samochodów. Został zatrzymany przez policjanta po służbie

Stan zdrowia Kamilka z Częstochowy. Ciężki, ale stabilny

8-latek ma poparzone 25 proc. powierzchni ciała. Przeszedł dotąd cztery operacje - usunięto martwicę z ran i położono przeszczep skóry. Lekarze na bieżąco informują o jego stanie zdrowia. - Nadal jest utrzymywany w głębokiej śpiączce, dzięki czemu nie czuje bólu, a obrażenia mają szanse szybciej się zagoić - poinformował Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. - Na szczęście stan Kamilka przez ostatnie dwa dni nie uległ pogorszeniu, jest ciężki, ale stabilny - cytuje jego słowa "Fakt". Na razie nie ma mowy o wybudzaniu chłopca. Jeśli do tego dojdzie, może zostać przeniesiony na oddział chirurgii. Po wszystkim czeka go jeszcze długotrwała rehabilitacja.

Siostra 8-letniego Kamila: Jak słyszeli, że wracają, zaczynali się trząść

Msza na Jasnej Górze w intencji ośmiolatka

W czwartek (20 kwietnia) o godz. 7:30 na Jasnej Górze została odprawiona msza w intencji Kamilka. Uczestniczył w niej jego biologiczny ojciec z partnerką. "Gdy klęczał przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, znajdującym się w najważniejszym i najbardziej uczęszczanym polskim sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej, łzy płynęły mu po policzkach jak dwa strumienie" - relacjonowali dziennikarze "Super Expressu". To właśnie mężczyzna wezwał służby, które przerwały dramat ośmiolatka.

Dramat na częstochowskim Stradomiu. Prokuratura postawiła zarzuty

Do tragicznych wydarzeń doszło 29 marca na częstochowskim Stradomiu (woj. śląskie). Dawid B., 27-letni ojczym Kamilka, miał rzucać go na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. Ośmiolatek trafił do szpitala dopiero 3 kwietnia, ponieważ zarówno jego matka Magdalena B., jak i mąż kobiety nie wezwali pomocy. Para została zatrzymana przez policję. Dawid B. odpowie za usiłowanie zabójstwa chłopca. Z kolei Magda B. stanie przed sądem za narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Stwierdzono również, że pomagała partnerowi znęcać się nad chłopcem. Prokuratura postawiła też zarzuty ciotce i wujkowi ośmiolatka, którzy mieszkali z nim, jego matką i ojczymem. Para nie reagowała na krzywdy wyrządzane dziecku.

Nietrzeźwa matka na peronie w Łodzi? SOK przeprasza za błędną informację

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania. "Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".