Węgierska Górka. 19-letni kierowca uderzył w bariery. Cztery osoby w ciężkim stanie

Do wypadku doszło około godziny 3:00 nad ranem w niedzielę 23 kwietnia na ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce (województwo śląskie, powiat żywiecki, droga krajowa nr 1). - Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący samochodem marki Ford 19-latek nie dostosował się do ograniczenia prędkości, w wyniku czego uderzył w barierę ochronną - poinformowała w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" asp. szt. Mirosława Piątek z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

REKLAMA

Zobacz wideo Przefrunął nad torowiskiem i dachował. Kierował pod wpływem alkoholu

Wypadek w Węgierskiej Górce. Cztery osoby w szpitalu. Media: Są w ciężkim stanie

Samochodem podróżowały w sumie cztery osoby. Kiedy ratownicy przyjechali na miejsce, okazało się, że dwie z nich wypadły z pojazdu. Tylko jedna osoba z całej grupy była przytomna, wszyscy są w ciężkim stanie. - Mają rany głowy, podejrzenia złamań kończyn i urazu kręgosłupa. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala - przekazał Radiu Zet mł. kpt. Tomasz Kołodziej z żywieckiej KPP. Jednym z pasażerów był 16-latek. Tożsamość pozostałej dwójki jest ustalana. "Dziennik Zachodni" podał, że sprawa zostanie najprawdopodobniej skierowana do sądu. Policja prowadzi postępowanie. Krew 19-letniego kierowcy została pobrana do badań.

W tym regionie mieszkańcy częściej cierpią na zaburzenia lękowe i depresyjne. "Zaszłości historyczne"

W 2022 roku na polskich drogach doszło do ponad 21,3 tys. wypadków drogowych - wynika z policyjnych statystyk. Ponad 19,3 tys. tych zdarzeń wyniknęło z winy kierujących; przyczyną 4468 z nich było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Ogółem przez cały biegły rok w Polsce w wypadkach drogowych zginęło 1896 osób, a 24743 osoby zostały ranne.