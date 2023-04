Do zdarzenia doszło w środę (19 kwietnia). Przed godziną 21 policjanci we Włodawie (woj. lubelskie) otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który został zraniony nożem. Mundurowi szybko dotarli pod wskazany adres.

Włodawa. 41-latek chciał jechać do córki

Policjanci ustalili, że napastnikiem był 41-letni mężczyzna. Zaatakował 24-latka, bo ten nie chciał go zawieźć do mieszkania córki. "Agresor chwycił za nóż i krzycząc, że go zabije, zranił go w głowę i rękę" - czytamy w komunikacie lubelskiej policji. Wiadomo, że do awantury doszło w mieszkaniu 41-latka. Nie wiadomo jednak, kim jest dla niego ofiara.

Mężczyzna rzucił się na chłopaka córki z nożem

Następnie mężczyzna zabrał ofierze kluczyki do samochodu i pojechał do mieszkania swojej córki. "Gdy otworzył mu jej 24-letni chłopak, 41-latek rzucił się na niego z nożem, grożąc przy tym, że odbierze mu życie. W trakcie szamotaniny zostało odebrane mu narzędzie, a sam zbiegł z miejsca zdarzenia" - podają policjanci. Nie wiadomo, co było motywem ataku.

Prokuratura postawiła zarzuty. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie

Mężczyzna nie zdołał uciec. Został zatrzymany przez patrol policji. Badanie wykazało, że miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokurator przedstawił mu zarzuty: usiłowania dwóch zabójstw, kierowania gróźb karalnych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości wraz z krótkotrwałym użyciem cudzego pojazdu. Za popełnione przestępstwa 41-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W piątek (21 kwietnia) trafił do tymczasowego aresztu. Spędzi w nim trzy miesiące.