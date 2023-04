Przedecz. Parafianie chcą odwołania proboszcza. Mają dość "fałszu, zawiści i obłudy"

Wierni z Przedecza (woj. wielkopolskie) zbuntowali się przeciwko tamtejszemu proboszczowi i od tygodnia protestują pod plebanią, żądając, by kapłan opuścił parafię. Ksiądz po tym jak przez kilka ostatnich lat sprawował posługę na Białorusi, we wrześniu 2021 roku został proboszczem w Przedeczu. Pomiędzy duchownym a parafianami doszło do konfliktu, który z czasem przybierał na sile. W spór zaangażowana została także kuria, która zapewniła, że sprawą zajmuje się biskup. Mieszkańcy jednak nie są zadowoleni z działań duchownych urzędników.

REKLAMA

Zobacz wideo Pasławska: Kościół jest zobowiązany opiekować się ludźmi, powinien się oczyścić

Przedecz. Parafianie chcą odwołania proboszcza. Długa lista zarzutów wobec proboszcza

Z relacji wiernych wynika, że konflikt rozpoczął się gdy przestał działać agregat w chłodni znajdującej się przy kościele. - Od lat wykorzystywaliśmy ją do pochówków. Proboszcz stwierdził, że za naprawę powinien zapłacić okoliczny zakład pogrzebowy - opowiadał w rozmowie z TVN24 były kościelny w parafii. Zdaniem właścicielki zakładu pogrzebowego ksiądz nikogo nie poinformował o swojej decyzji. - Po prostu kazał zmienić zamki. Doszło do takiej sytuacji, że musieliśmy ciało zmarłego wieźć do sąsiedniej parafii. A przecież tutejsza chłodnia powstała za pieniądze parafian - podkreśliła wypowiadająca się dla telewizji Anna Krawiecka.

Od czasu sporu o chłodnię konflikt ulegał stopniowemu zaostrzeniu a stosunki wiernych z kapłanem znacznemu pogorszeniu. - Chcemy, żeby sobie poszedł, i to jak najszybciej - mówiła w rozmowie z telewizją jedna z parafianek, która podkreślała, że ma już dosyć "fałszu, zawiści i obłudy" proboszcza. Według mieszkańców duchowny nie pojawił się na pogrzebie, a nawet "obgadywał" ich w trakcie kolędy, próbując nastawić wiernych przeciwko sobie. Zdaniem parafian straszył rodziców, że nie dopuści ich dzieci do komunii. Celowo miał także wymówić umowę najmu kardiologowi przyjmującemu pacjentów w budynku należącym do parafii. Wierni twierdzą, że to dlatego, że nie spodobał się księdzu, który z powodu konfliktu przestał nawet przekazywać znak pokoju na mszy. Zarówno duchowny jak i organista odmówili komentarza w sprawie.

Kuria próbuje dotrzeć do ofiar księdza pedofila. "Pali im się grunt"

Kuria o buncie parafian: Dla nas sprawa jest zamknięta

Parafianie postanowili w sprawę zaangażować biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Wysłali do niego prośbę o interwencję, kiedy w kościele zaczęła maleć frekwencja, z posługi zaczęli odchodzić kolejni ministranci, a ludzie stopniowo odwracali się od wiary. Rzecznik włocławskiej kurii, ksiądz Artur Niemira odmówił głębszego komentarza w sprawie. Zaznaczył jednak, że podjęto odpowiednie kroki. - O sprawie zostaliśmy poinformowani, biskup podjął już odpowiednie kroki. Dla nas sprawa jest zamknięta - podkreślił ksiądz Niemira w rozmowie z TVN24. Dodał także, że "nie ma potrzeby roztrząsania problemu, skoro w najbliższym czasie w Przedczu będzie inny duchowny". Jedna z parafianek, która zwróciła się w tej sprawie do kurii, nie jest jednak zadowolona z postępowania duchownych. W odpowiedzi na swoje obawy miała jedynie usłyszeć, że "dla bezpieczeństwa wiary ma zmienić kościół na dwa miesiące".