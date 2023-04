Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (18/19 kwietnia) w pobliżu Ronda Inwalidów na łódzkim Widzewie. 33-letni mężczyzna próbował zatrzymać taksówkę. Nie udało mu się, więc wyciągnął broń i strzelił w stronę pojazdu. Trafił w tylne drzwi. "Z relacji taksówkarza wynikało, że zauważył osobę, która machała ręką w jego kierunku, aby się zatrzymał. Pokrzywdzony zwolnił, dojeżdżając do niej, jednak nie był pewien jej zachowania i postanowił nie zatrzymywać się. Wówczas usłyszał huk. Początkowo wydawało mu się, że mężczyzna rzucił w jego pojazd kamieniem. Kiedy wysiadł z auta, zobaczył, że ma przestrzelinę w drzwiach skody" - zrelacjonowała mł. asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Olsztyn. Taksówkarz wiózł kobietę na porodówkę. Poprosił policję o pomoc w szybszym dotarciu do szpitala

Łódź. 33-letni były żołnierz strzelał do taksówki. Kierowcy nic się nie stało

- Stanąłem sobie na czerwonym świetle. Patrzę, że ktoś wchodzi na pasy, ma taki głupi uśmiech i zaczyna do mnie dziwnie podchodzić. Ominąłem go i skręciłem w prawo, w stronę dworca autobusowego. W tym momencie usłyszałem huk, szyba się stłukła - opowiedział na antenie Polsat News zaatakowany kierowca taksówki. W chwili ataku mężczyzna nie przewoził pasażerów, jemu samemu też nic się nie stało - poinformowała stacja. Taksówkarz zadzwonił na policję, zaczął krążyć w okolicy ronda. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, na ich widok napastnik odrzucił jakiś przedmiot na trawnik. Jak się okazało - był to pistolet TT33.

Najbardziej krzywy chodnik jest na Milionowej. Mieszkańcy Łodzi wskazali miejsca, za które się wstydzą

Policjanci zatrzymali agresora. To 33-letni łodzianin, były żołnierz, który zakończył służbę w marcu. Znaleziono przy nim dwie sztuki broni, ale tylko jedna z nich została zabezpieczona przez policję - poinformował Polsat News. "Podejrzany oświadczył, że broń należy do niego, twierdził, że ma na nią stosowne pozwolenie. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz pobliski monitoring. Dalsze czynności prowadzone są przez śledczych z VI Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew" - przekazała policyjna rzeczniczka.

Śmierć sióstr w Łodzi. Umarły w odstępie kilkunastu godzin. Są zarzuty

W czwartek sąd zdecydował o umieszczeniu 33-latka w areszcie. Postawiono mu zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zarzut niezabezpieczenia posiadanej przez siebie broni. Podejrzany przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Policja prosi wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia na Widzewie, aby zgłosiły się do VI Komisariatu Policji w Łodzi przy ul. Wysokiej 45 lub zadzwoniły pod numer 47 841 1300.