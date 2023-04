Opiekunki w Żłobku Samorządowym numer 6 w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski) miały używać przemocy słownej i fizycznej wobec dzieci. Jeden z rodziców, zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka, postanowił sprawdzić, co dzieje się w żłobku i nagrał zachowanie opiekunek.



Wałbrzych. Opiekunki w żłobku miały stosować przemoc wobec dzieci

Ojciec jednego z dzieci, które uczęszczało do żłobka, zwrócił uwagę na jego zachowanie po tym, jak trafiło do innej grupy. Postanowił nagrać to, co dzieje się w żłobku, a następnie zgłosił sprawę dyrekcji żłobka. - Jak zacząłem tego słuchać, to chciało mi się płakać. To jest nie do pomyślenia, żeby takim małym dzieciom rujnować psychikę. To jest znęcanie psychiczne nad dziećmi - przekazał pan Piotr w rozmowie z dziennikarzem TVN "Uwaga!".

Na udostępnionym przez mężczyznę nagraniu słychać, w jaki sposób kobiety zwracają się do dzieci. - Dobra, k**** do stolików! Tylko jej wstać i zaje***! K**** się taki pedał trafił, inne dzieci normalne, bawią się normalnie, a ten nie dość, że wyje cały czas, to nie umie się bawić - słyszymy. Mężczyzna dodał również, że dziecko miało ślady przemocy fizycznej. - Były siniaki i zadrapania, jakby na siłę trzymały dziecko. One chcą, żeby te dzieci były zastraszone - przekazał mężczyzna reporterowi "Uwagi!". - To budowanie lęku, agresji, to, czego żadne dziecko nie powinno przeżyć - dodał.

Opiekunki na nagraniu pytały podopiecznych, czy chcą do "pokoiku". Mężczyzna, który udostępnił nagranie, przyznał, że rozmawiał na ten temat ze swoją córką. - Spytałem, czy boi się pokoiku, czy ktoś ją zamykał. Powiedziała, że tak - relacjonował mężczyzna.

Wałbrzych. Opiekunki z miejskiego żłobka przyznały się do winy

Informacja o zachowaniu opiekunek z miejskiego żłobka trafiła również do władz miasta. - Panie używały przede wszystkim wulgaryzmów. W zasadzie był to ich przecinek pomiędzy oddechami. Nie jestem w stanie tego ocenić: czy to było kierowane do dzieci, czy panie kierowały do siebie. Zostawmy ocenę służbom, które dostały cały materiał z prośbą, żeby to oceniły i podjęły odpowiednie czynności - przekazała wiceprezydentka Wałbrzycha Sylwia Bielawska, cytowana przez RMF 24.

Pracę w żłobku straciły już trzy opiekunki oraz dyrektor placówki. Według informacji przekazanych przez miejski ratusz, dwie z trzech opiekunek przyznały się do winy - informuje RMF 24. Ich sprawą zajmuje się obecnie prokuratura, która wszczęła już śledztwo dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi. Obecnie dzieci są pod opieką psychologiczną.

Wcześniej nie odnotowano skarg dotyczących opieki w miejskim żłobku. - Nie wiemy, jak to się stało, że pani dyrektor sprawująca nadzór nad pracownikami nie zauważyła tak niepokojących zachowań. Niepokojących, dodam skandalicznych, na których nie ma absolutnie naszej zgody - przekazała Sylwia Bielawska, cytowana przez RMF 24. - Jeżeli ich nie zauważyła, jest to skandal, ale jeżeli je zauważyła i nic nie zrobiła, jest to podwójny skandal, na który absolutnie nie wyrażamy zgody w naszych placówkach - dodała. Opiekunki, które zostały zwolnione, pracowały w żłobku ponad rok i miały wymagane kwalifikacje.