Lekarze ze Świdnicy usunęli 20-kilogramowy guz jajnika. "Rósł od roku"

Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy w województwie dolnośląskim poinformował w środę 19 kwietnia o operacji u 38-letniej pacjentki, która została skierowana do placówki z Oddziału Wewnętrznego szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Zabieg został przeprowadzony na początku kwietnia i zakończył się sukcesem.

Świdnica. Lekarze usunęli z ciała pacjentki 20-kilogramowego guza

Z wywiadu lekarskiego wynikało, że guz rósł w ciele pacjentki przez okres bliski roku. Guz ważył aż 20 kilogramów. "Zabieg operacyjny, przeprowadzony został przez naszych specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej dr n. med. Filipa Kubiaczyka oraz lek. med. Piotra Ostrowskiego i polegał na usunięciu guza jajnika lewego, narządu rodnego, sieci większej oraz wyrostka robaczkowego. Pacjentka z powodzeniem przeszła rozległą operację i została już wypisana do domu w stanie ogólnym bardzo dobrym" - przekazali w komunikacie lekarze.

Dyrekcja szpitala pogratulowała sukcesu zespołowi operacyjnemu, który przeprowadził ten "spektakularny zabieg". "Nieczęsto lekarze mają do czynienia z tak gigantycznymi guzami" - przekazało SPZOZ w Świdnicy.

Na koniec lekarze zaapelowali do pacjentek o regularne kontrole lekarskie. "Przy okazji apelujemy do kobiet o regularne wykonywanie badań ginekologicznych i samoobserwację. Nowotwór jajnika we wczesnym stadium nie daje specyficznych objawów, dlatego tak ważna w jego przypadku jest czujność i profilaktyka" - przekazali specjaliści ze szpitala "Latawiec".