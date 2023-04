W Gdyni 71-latek groził nastolatkom, którzy słuchali muzyki w pobliżu pętli autobusowej. Mężczyzna został zatrzymany, po tym, jak matka rodzeństwa zgłosiła sprawę policjantom z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu.



Gdynia. 71-latek groził nastolatkom, bo za głośno słuchali muzyki

15 kwietnia około godz. 11.30 w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Zielonej w Gdyni 16-latka oraz jej 14-letni brat słuchali głośno muzyki, co nie odpowiadało znajdującemu się tam 71-latkowi. "W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna i kazał małoletnim wyłączyć muzykę, po czym wyjął przedmiot przypominający broń i powiedział, że jej użyje jeśli go nie posłuchają" - przekazała podkom. Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Wystraszone dzieci zadzwoniły do swojej mamy, która natychmiast przyjechała we wskazane przez nie miejsce. "Okazało się, że zna mężczyznę, chciała z nim porozmawiać, ale ten wsiadł do autobusu i odjechał. Następnie policjanci wraz z kobietą pojechali na komisariat i ustalili dane personalne sprawcy gróźb" - dodała Grunert.

Gdynia. 71-latek usłyszał zarzuty

Po ustaleniu miejsca zamieszkania 71-latka dzielnicowi postanowili natychmiast wyjaśnić z nim zaistniałą sytuację. Po dotarciu na miejsce okazało się, że mężczyzna "groził dzieciom miotaczem gazu w postaci pistoletu". Został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Senior usłyszał już zarzut popełnienia przestępstwa, a prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze - dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Za to przestępstwo grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.