Witkowo. Ciało na osiedlowej drodze. Żandarmeria Wojskowa: To zwłoki żołnierza

W środę 19 kwietnia około godziny 5 rano przy jednym z bloków w Witkowie (woj. wielkopolskie) znaleziono mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Wezwano na miejsce służby ratunkowe, którym nie udało się go uratować. Z ustaleń "Faktu" wynika, że zmarły był żołnierzem.

Witkowo. Na osiedlowej drodze znaleziono ciało żołnierza

Do zdarzenia zostali wezwani m.in. strażacy z zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. "Dzień zaczął się dla nas wyjątkowo wcześnie. O godzinie 5:13 dociera do nas ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie zgłoszenie dotyczące udzielenia wsparcia w czynnościach patrolowi policji z Komisariatu Policji w Witkowie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozstawieniu parawanu" - napisali w mediach społecznościowych strażacy OSP zabezpieczający miejsce zdarzenia.

Z ustaleń "Faktu" wynikło, że odnaleziony mężczyzna był żołnierzem. - Mogę potwierdzić, że ujawniono zwłoki żołnierza. Czynności były wykonane przy udziale prokurator z prokuratury rejonowej wojskowej. Na ten moment wstępnie wykluczono udział osób trzecich - przekazał portalowi rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, mjr Przemysław Kąkolewicz.

Na miejscu działania prowadziła Żandarmeria Wojskowa

Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej, policji oraz prokuratorki na miejscu zdarzenia działania prowadzili także funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Na ten moment służby nie podają szczegółów dotyczących tożsamości ofiary. Zaplanowana została jednak sekcja zwłok mężczyzny. W toku śledztwa służby będą próbowały ustalić m.in. przyczyny oraz okoliczności zdarzenia.