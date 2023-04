Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17 kwietnia. Młody łoś ugrzązł w leśnym bagnie pomiędzy miejscowościami Kamień i Słupia (województwo pomorskie, powiat człuchowski). Na szczęście w porę zauważył go Paweł Obarzanek z koła łowieckiego "Szarak" Człuchów. Wraz z dwoma innymi myśliwymi ruszyli na pomoc zwierzęciu. Próbowali wyciągnąć łosia z użyciem pasów transportowych, ale nie udało się, więc wezwali strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Człuchowie.

Pomorskie. Łoś utknął po szyję w bagnie. Myśliwi walczyli o niego dwie godziny

- Strażacy przyjechali, mieli ze sobą drabinę i łopaty, po drabinie dostali się bliżej łosia, a łopatami usunęli część błota, byśmy mogli niżej założyć pasy. Musieliśmy go wyciągać delikatnie, by nie połamać mu nóg. W końcu dzięki temu udało nam się przesunąć go na twardszy grunt. Tam próbował kilka razy się podnosić, ale musiał sobie odpocząć - opowiedział "Faktowi" Andrzej Bachan, łowczy z "Szaraka". Niełatwa akcja ratunkowa trwała w sumie dwie godziny. Jej fragmenty można zobaczyć na tym nagraniu:

Łoś "podziękował" myśliwym za uratowanie mu życia

W końcu łosiowi udało się wstać i oddalić w stronę lasu. Myśliwi są przekonani, że zwierzak był im wdzięczny za pomoc i na swój sposób "podziękował" za uratowanie życia. - Po chwili stanął między drzewami, odwrócił się do nas, chwilę tak stał i na nas patrzył, wiemy, że tak nam dziękował, a wszystkiemu przyglądała się z pewnej odległości samica łosia z innym młodym - powiedział pan Andrzej.

