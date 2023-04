Strażacy ochotnicy uratowali zaplątanego w gałęzie bociana. Odleciał, gdy usłyszał o weterynarzu

Strażacy ochotnicy (woj. podlaskie) interweniowali na posesji we wsi Potasznia, gdzie z gniazda wypadł bocian. Zwierzę zaplątało się w gałęzie, z których nie potrafiło się samodzielnie uwolnić. Przybyli na miejsce ratownicy bezpiecznie ściągnęli ptaka na ziemię.

REKLAMA

Zobacz wideo Skąd do nas wracają bociany?

Podlaskie. Strażacy ochotnicy uratowali zaplątanego w gałęzie bociana

W poniedziałek 17 kwietnia około godziny 15:00 strażacy ochotnicy z Potaszni otrzymali zgłoszenie, że na jednej z wiejskich posesji znajduje się uwięziony wśród konarów bocian. Ptak najprawdopodobniej wypadł z gniazda i zawisł na wysokości około pięciu-sześciu metrów. Przybyli na miejsce ochotnicy natychmiast przystąpili do działania. - Jeden ze strażaków podciął gałąź, a drugi delikatnie wziął bociana na ręce - relacjonował w rozmowie z telewizją TVN24 prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Potaszni w powiecie suwalskim, Dariusz Staszkiewicz.

Strażakom w bezpieczny sposób udało się wydostać ptaka z konarów. Następnie ściągnęli zwierzę na ziemię i położyli na uprzednio przygotowanym przez właściciela posesji dywanie. W trakcie dyskusji o tym, jakie kroki należy podjąć w dalszej kolejności, bocian odleciał. - Wzbił się w powietrze i odleciał, gdy usłyszał, że chcemy go zabrać do weterynarza - przyznał w rozmowie z TVN24 Dariusz Staszkiewicz.

Dziwne barierki przy drogach w Białymstoku. O co tu chodzi? "To akcja ratunkowa"

Jak można pomóc bocianom?

W Polsce bocian biały znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Został także wyróżniony jako gatunek wymagający ochrony czynnej. Na populację bociana szczególnie niekorzystnie wpływają przede wszystkim działania człowieka. Ptaki niejednokrotnie zatruwają się środkami owadobójczymi, czy giną pod urządzeniami rolniczymi. Ale to, co stanowi szczególne zagrożenie dla bocianów, to zanikanie ich miejsc bytowania oraz żerowania. Z tego względu niezwykle ważne jest podejmowanie działań mogących polepszyć sytuację tych zwierząt, są to m.in.: wykonywanie platform gniazdowych na dachach budynków oraz słupach wolnostojących, a także wykonywanie podstaw pod gniazda, ułatwiających ptakom budowę i ich zasiedlenie.