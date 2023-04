Jak podają małopolscy funkcjonariusze, 16-letnia Agnieszka wyszła z domu wczasowo-agroturystycznego w miejscowości Owieczka (powiat limanowski) 28 czerwca 2021 roku. Około godziny 15:10 była widziana po raz ostatni, jak trzyma na rękach swojego syna Wiktora Matejko. Dziecko miało wówczas zaledwie siedem tygodni. Nastolatka udała się z niemowlęciem w nieznanym kierunku.



Jak informują policjanci, miejsce pobytu matki zostało już ustalone. Przy kobiecie nie było jednak dziecka.

"Policjanci cały czas prowadzą poszukiwania Wiktora Matejko, który decyzją sądu ma zostać umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Chłopiec może być ukrywany przez rodzinę lub znajomych" - czytamy w komunikacie policji.

Śledczy proszą wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu dziecka, o ich przekazanie bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu V Policji w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-916 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Sprawą zaginięcia 16-letniej Agnieszki, która była podopieczną jednego z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie, i jej dziecka interesowały się media w całej Polsce. Z rysopisu, który pojawił się wówczas w policyjnych komunikatach wynikało, że nastolatka wygląda na pełnoletnią, chociaż nie jest zbyt wysoka. W czasie zaginięcia miała długie, wiśniowo-rude włosy i mocno zarysowane brwi. Ostatni raz widziana była w jasnoróżowej, obcisłej sukience za kolano i różowych klapkach.

16-latka pod koniec czerwca 2021 roku wyszła z ośrodka, gdzie wyjechała na kolonie, zostawiając w pokoju wózek dziecięcy, dowód osobisty oraz ubrania swoje i synka. Nie wzięła ze sobą także pieluch czy innych środków koniecznych do pielęgnacji niemowlęcia. Z chłopcem oddaliła się w nieznanym kierunku, niosąc go na rękach.

Na trop Agnieszki policji udało się wpaść dopiero w połowie kwietnia 2023 roku. Jak informują dziennikarze Onetu, dziewczyna nie ukończyła jeszcze 18. roku życia (stanie się to za kilka miesięcy), dlatego zgodnie z decyzją sądu znów trafi do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Krakowie. Do placówki miał trafić także Wiktor, jednak nie było go razem z matką.

- Policjanci cały czas prowadzą poszukiwania Wiktora Matejki. Chłopiec może być ukrywany przez rodzinę lub znajomych, dlatego ze względu na charakter sprawy nie możemy podawać wielu informacji - podkreśliła w rozmowie z Onetem Anna Wolak-Gromala. Nieoficjalnie dziennikarze ustalili, że istotne w sprawie może być romskie pochodzenie dziewczyny i zwyczaje tej grupy, które utrudniały rozwiązanie sprawy.