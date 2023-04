Prokuratura Rejonowa w Krośnie postawiła 32-letniej Agnieszce W. zarzut usiłowania zabójstwa 26-latka. Kobieta ugodziła go nożem, a w wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Kobieta tłumaczyła, że nie chciała go zranić ani zabić, a jedynie "nastraszyć".



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Współpraca na opozycji? Dziemianowicz-Bąk: Rozmawiamy, ale naszym zdaniem te rozmowy mogłyby iść sprawniej

Krosno. 32-latka śmiertelnie zraniła swojego znajomego. Kobieta twierdzi, że chciała go "nastraszyć"

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 kwietnia w godzinach wieczornych w Krośnie (woj. podkarpackie) w mieszkaniu 32-letniej Agnieszki W. - Mężczyzna pochodził z centralnej Polski, przez jakiś czas miał pomieszkiwać u podejrzanej, a później ją nachodzić - przekazała Iwona Czerwonka-Rogoś, szefowa Prokuratury Rejonowej w Krośnie, cytowana przez TVN 24.



Według ustaleń śledczych, 14 kwietnia mężczyzna był kilkukrotnie widziany w pobliżu bloku kobiety. Miał również być pod wpływem alkoholu. Wieczorem między nim a Agnieszką W. doszło do kłótni, w wyniku której kobieta raniła go nożem w brzuch.



Agnieszka W. została zatrzymana i przebadana alkomatem. Okazało się, że miała w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Ranny 26-latek został przetransportowany do szpitala w Krośnie, jednak zmarł 16 kwietnia wieczorem.

"Ziemi pod lotnisko nie sprzedam". Skończyli przejmowanie terenu pod CPK. Co dalej?

Krosno. Prokuratura postawiła Agnieszce W. zarzut usiłowania zabójstwa

16 kwietnia prokuratura postawiła Agnieszce W. zarzut usiłowania zabójstwa. - Kobieta, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia mężczyzny, trzymanym w prawej ręce nożem o długości ostrza około 18 centymetrów, umyślnie ugodziła pokrzywdzonego w brzuch, w następstwie czego doznał rozległych obrażeń narządów jamy brzusznej i ciężkiego wstrząsu pokrwotocznego z następowym uszkodzeniem mózgu, co powodowało bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - przekazała Czerwonka-Rogoś w rozmowie z TVN 24.

Kobieta nie zaprzecza, że ugodziła 26-latka, jednak nie przyznaje się do usiłowania zabójstwa mężczyzny. - Zeznała, że nie chciała zranić ani tym bardziej zabić mężczyzny, tylko go postraszyć, ponieważ miał ją tego wieczoru nachodzić - dodała prokurator.

Podkarpackie. 74-latek leżał ponad dobę na podłodze. Pomogli mu policjanci

Wersja kobiety będzie teraz weryfikowana. Śledczy będą ustalać to, jaki był mechanizm powstania obrażeń oraz z jaką siłą kobieta zadała cios. Na podstawie tych ustaleń zostanie zweryfikowana wersja kobiety. Z kolei wyniki sekcji zwłok mają być kluczowe w tym, jaki finalnie zarzut zostanie przedstawiony 32-latce.



Agnieszka W. była wcześniej karana m.in. za udział w pobiciu. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie więzienie.