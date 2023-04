Ruszył proces ws. zabójstwa 2-letniego Marka. Matka zrzuca winę na swojego 4-letniego syna

W poniedziałek 17 kwietnia ruszył proces ws. zabójstwa dwuletniego chłopca, do którego miało dojść w ubiegłym roku (dokładnie 17 maja) w Mysłowicach (woj. śląskie). Magdalena W. mieszkała z partnerem Damianem K., odkąd opuścił więzienie. Para miała dwójkę dzieci dwuletniego Marka i czteroletniego Wiktora.



Kobieta wstała w dzień tragedii około 4:00 rano, aby przygotować mężczyźnie śniadanie do pracy, ale nie obudziła go odpowiednio wcześnie, aby do niej zdążył. Doszło do awantury, którą słyszały dzieci, śpiące w jednym pomieszczeniu z rodzicami. Kobieta po wyjściu partnera miała położyć się spać, a kiedy się obudziła, Marek już nie żył - informuje "Fakt".

Mysłowice. Kobieta obwinia o śmierć swojego czteroletniego syna Wiktora

Kobieta w prokuraturze zeznała, że głowa młodszego chłopca znajdowała się w komorze na pościel, znajdującej się w środku wersalki. - Zaczęłam się drzeć na Wiktora: "Coś ty zrobił, Marek nie żyje!". Wiktor mi powiedział, że otworzył narożnik i zamknął Marka w środku - relacjonowała Magdalena W.

W kolejnych zeznaniach twierdziła, że głowa dziecka znajdowała się na desce narożnika, a reszta ciała zwisała poza wersalką. Śledczy dementują tę wersję wydarzeń, podejrzewając, że kobieta jest odpowiedzialna za śmierć chłopca.

- Na podstawie badań pośmiertnych, opinii biegłych i zeznań świadków uważamy, że dziecko zostało uduszone. Zatkano mu otwory oddechowe: usta i nos, co uniemożliwiło wentylację płuc. Nie dajemy wiary, aby starszy syn przyczynił się do śmierci brata - poinformował prokurator Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, cytowany przez "Fakt".

Kobieta, orientując się, że jej syn nie żyje, nie zadzwoniła po karetkę. Wykonała połączenia do partnera i jego siostry. Z Damianem K. widziała się przez kamerkę internetową i pokazała mu dzieci. Mężczyzna wezwał pogotowie dopiero wtedy, kiedy sam wrócił z pracy. W sądzie odmówił składania wyjaśnień. Matce dzieci grozi dożywocie.

Kobieta miała jeszcze dwoje innych dzieci. Jedno zmarło, a do drugiego odebrano jej prawa

Jak informuje dziennik, w chwili śmierci syna kobieta miała czuć się zmęczona i niedowartościowana. Magdalena W. zeznawała, że nawiązała relację z innym mężczyzną, aby wzbudzić w Damianie K. zazdrość. Twierdzi, że była nieszczęśliwa z partnerem, ponieważ ten również miał ją zdradzać, a ponadto znęcać się i nadużywać alkoholu.

Do zdenerwowania kobiety miały przyczyniać się również jej dzieci. W przeszłości matkę pozbawiono praw rodzicielskich do jednego z jej synów - 12-letniego Pawła. Kolejny, czteromiesięczny syn zmarł podobno z powodu tzw. nagłej śmierci łóżeczkowej.