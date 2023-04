Kielce. Młoda kobieta spadła ze skał z wysokości 20 m. "Pod uwagę brane jest wiele hipotez"

O tragicznym wypadku, do którego doszło w niedzielę 16 kwietnia w rezerwacie Kadzielnia w Kielcach (województwo świętokrzyskie), poinformował lokalny portal Kielce Nasze Miasto. Jak wskazano, służby zostały zaalarmowane około godziny szóstej rano. Zgodnie ze zgłoszeniem młoda kobieta miała spaść z wysokości około 20 metrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z Raciąża zatrzymali wandala

Kielce. Spadła ze skał w Kadzielni. Zginęła na miejscu

- Dostaliśmy zgłoszenie, że młoda kobieta spadła z wysokości w rezerwacie Kadzielnia. Na miejsce udały się służby medyczne, ale niestety lekarz pogotowia stwierdził zgon - poinformowała w rozmowie z portalem młodsza aspirantka Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficerka prasowa KMP w Kielcach. Zginęła 20-letnia kobieta, mieszkanka Zabrza w województwie śląskim.

PiS zacznie się uśmiechać do Ślązaków? Politolożka mówi o "dwóch ulicach", które wiodą do Sejmu

Tragedia w Kadzielni w Kielcach. Policja: Pod uwagę brane jest wiele hipotez

Jak nieoficjalnie podaje "Echo Dnia", na który powołuje się lokalny portal, młoda kobieta miała przebywać w rezerwacie w towarzystwie 26-letniego znajomego. To właśnie on zawiadomił służby o wypadku. Z jego relacji wynika, że 20-latka oddaliła się od niego w pewnej chwili. Po kilku minutach miał zorientować się, że spadła z urwiska i wtedy zadzwonić po służby ratunkowe. Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie, co było powodem tragedii. Na miejscu w niedzielę pojawił się prokurator, policyjni technicy oraz patomorfolog, którzy zabezpieczyli wszystkie ślady. Policja przekazała lokalnym mediom, że "pod uwagę branych jest wiele hipotez, między innymi ta, że doszło do nieszczęśliwego wypadku".