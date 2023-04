Chodzi o okno życia w budynku należącym do Sióstr Klarysek od Wiecznej Adoracji. - Zostało to wszystko zniszczone. Zostały wysypane śmieci, dosyć spory bałagan po tym wszystkim, ale siostry bardzo sprawnie zadziałały. Na szczęście mieliśmy zapasowe rzeczy - powiedział w TVP Bydgoszcz ks. prałat Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas diecezji bydgoskiej. - W poniedziałek będziemy już przygotowywali nową wanienkę, z nowym wyposażeniem - dodał.

Bydgoszcz. Ktoś zniszczył okno życia. To nie pierwsza taka sytuacja

Duchowny przyznał, że to już kolejna taka sytuacja w ciągu ostatnich kilku lat. - Zdarzył się przypadek wandalizmu. Zwyczajnego wandalizmu i muszę powiedzieć, że to już po raz trzeci w przeciągu kilku lat ludzie nieodpowiedzialni, niestety, niszczą mienie. Niszczą dobro, te rzeczy, które są przygotowane po to, aby to dziecko było tam bezpieczne - podkreślił ks. Przybyła.

Nie ustalono jeszcze tożsamości sprawcy. Miejsce, w którym znajduje się okno życia, nie jest objęte monitoringiem. - Trudno mi powiedzieć, dlaczego ktoś robi. Może bezmyślnie albo z jakichś pobudek ideologicznych. Może z nienawiści do Kościoła? Trzeba się modlić za te osoby i jakoś niech Pan Bóg im przebaczy - skomentował bp Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Co to jest okno życia? Jak działa?

Okno życia to bezpieczne miejsce, w którym matka w trudnej sytuacji życiowej może pozostawić swoje nowo narodzone dziecko. Okna te prowadzą zazwyczaj siostry zakonne. O umieszczeniu dziecka w specjalnie przygotowanym łóżeczku zakonnice są informowane alarmem. Odbierając dziecko z okna życia, zawiadamiają pogotowie ratunkowe, które zabiera malucha do szpitala na badania. Po nich dziecko trafia do pogotowia rodzinnego. Równolegle zostaje uruchomiona procedura ustalenia tożsamości podopiecznego oraz droga adopcyjna. Dzieci z okna życia mogą szybko trafić do adopcji, a w trakcie procedury adopcyjnej przebywają już często w nowej rodzinie.

Caritas Polska prowadzi 61 okien życia w całej Polsce. Organizacja podaje, że dotychczas znaleziono w nich ponad 160 dzieci. Od momentu powstania okna życia przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy, czyli od 2009 roku, pozostawionych zostało tam w sumie czworo dzieci. W mieście są dwa takie miejsca - drugie okno życia zostało otwarte w 2019 roku, a znajduje się przy ul. Łowickiej 68.