Powodem przebudowy alei papieża Jana Pawła II w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) był hałas towarzyszący przejeżdżającym samochodom po ponad 100-letniej kostce brukowej. W celu zniwelowania tego problemu zadecydowano o wymianie bruku na granit pochodzący z Chin, który został kupiony od polskich dostawców - Borowskich Kopalni Granitu i Piaskowca Skalimex oraz spółki Kamieniarstwo Skamet i Impekstir. Okazało się, że wymiana nie okazała się korzystna, a zamiast hałasu pojawił się inny problem.

Szczecin. Nowa kostka z Chin kruszy się po roku użytkowania

Przebudowa rozpoczęła się dwa lata temu. Firma, która była odpowiedzialna za prace, początkowo zmagała się z opóźnieniami, ale udało się skończyć przebudowę i otworzyć ulicę 1 kwietnia 2022 roku. Pierwsze działania naprawcze odbyły się już w lipcu ubiegłego roku.



W ostatnich dniach pojawiły się natomiast doniesienia szczecińskiej "Gazety Wyborczej", której dziennikarze napisali o kruszeniu się kostki. Jak się okazało, za błąd odpowiedzialny może być projektant przebudowy, który nie uwzględnił, że kostka będzie służyć głównie pojazdom, a nie pieszym. Kolejną wątpliwość budzi jakość materiału, który położono na alei.

"Na alei Jana Pawła II mamy do czynienia z jednym z najtańszych rodzajów granitu z Chin. Tak, to prawda, że jest mały fragment zrobiony z naszego polskiego granitu ze Strzegomia, ale to tylko mała część. Im granit jest niższej klasy, tym jest mniej zbity, bardziej porowaty i łatwiej penetruje go woda" - informuje pełnomocnik marszałka ds. gospodarki morskiej Rafał Zahorski.

Trwają prace naprawcze. To nie są pierwsze problemy z kostką w Szczecinie

Jak informuje portal wszczecinie.pl, w ostatnim czasie mieszkańcy dostrzegli roboty drogowe na wspomnianej alei. Jak się okazało, ekipa wykonawcy zaczęła usuwać usterki na jezdni. W wygrodzonych miejscach mają być prowadzone prace naprawcze, polegające na udrożnieniu odpływów wpustów deszczowych - przebudowa robiona jest na koszt spółki, która zajęła się projektem.

Na tym jednak nie koniec. Rafał Zahorski zdradził, że dokładnie ten sam rodzaj granitu został użyty na placu Zamenhoffa i w okolicy ulicy Krzywoustego. Nawierzchnia w tych miejscach również ma pozostawiać wiele do życzenia. Rzecznik podkreśla, że zastąpienie przedwojennej kostki nie było wcale konieczne - wystarczyło jedynie ją przełożyć i wyrównać. Usunięta w ramach remontu przedwojenna kostka jest bowiem o wiele trwalsza i droższa od stosowanej obecnie.