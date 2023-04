W podkarpackiej wsi Rakszawa policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. 63-latek wjechał do rowu, a następnie wysiadł z samochodu i zasnął. Mężczyzna miał aż siedem promili alkoholu we krwi. Stan mieszkańca gminy Rakszawa był tak zły, że 63-latek musiał trafić do szpitala.

