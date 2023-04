Nowe informacje o znajomym Iwony Wieczorek. Zabezpieczono mienie Pawła P. o wartości 2 mln zł

W połowie grudnia 2022 roku Prokuratura Krajowa przekazała informację o zatrzymaniu dwóch osób, które miały być znajomymi zaginionej ponad 12 lat temu Iwony Wieczorek. Jedną z osób okazał się Paweł P., który był w grupie osób, które feralnej nocy bawiły się z nastolatką w klubie.

Nowe ustalenia w sprawie znajomego Iwony Wieczorek. Paweł P. przez kilka miesięcy próbował sprzedać luksusowy dom

Na początku kwietnia portal dzienniksledczy.pl poinformował, że Paweł P. został ponownie zatrzymany przez policję i doprowadzony do prokuratury w Szczecinie, gdzie miał usłyszeć kolejne zarzuty. - Zatrzymanie dotyczy przestępczości gospodarczej i jest związane z prowadzoną przez Pawła P. działalnością gospodarczą. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa wiemy, że sprawa dotyczy oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działania na szkodę klientów/inwestorów - przekazał dziennikarz Dawid Burzacki. Jak czytamy, Paweł P. prowadził kilka firm, których działalność miała dotyczyć między innymi budowy i sprzedaży apartamentów inwestycyjnych.

Z ustaleń dziennikarzy "Faktu" wynika, że śledczy zainteresowali się majątkiem Pawła P., który od jakiegoś czasu miał skarżyć się znajomym na kłopoty finansowe. Z informacji dziennika wynika, że mężczyzna od kilku miesięcy próbował sprzedać swoją willę, która znajduje się pod Gdańskiem. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży można było zobaczyć w internecie, gdzie pojawiło się ponad pół roku temu. Nieoficjalnie wiadomo, że nikt nie był chętny, by za luksusowy dom zapłacić dwa miliony złotych.

Jak informuje "Fakt", to właśnie tym domem zainteresowała się prokuratura. Wówczas zniknęło też ogłoszenie o sprzedaży. Oznacza to, że śledczy zabezpieczyli majątek Pawła P., a więc na razie nie może on go zbywać. Wiadomości dziennika potwierdza także Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Zabezpieczone mienie ma wartość prawie dwóch milionów złotych.

Paweł P. a sprawa Iwony Wieczorek

W połowie grudnia 2022 roku Prokuratura Krajowa w Krakowie zarzuciła Pawłowi P. utrudnianie śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek. Według ustaleń "Interwencji" Paweł P. po zniknięciu swojej znajomej miał wejść do jej domu (miał to zrobić bez pozwolenia rodziny) i usuwać z jej komputera nieokreślone pliki. Według "Faktu" prokuratura zarzuca mu również podejmowanie działań zmierzających do wyłączenia ze śledztwa zaangażowanych w tę sprawę policjantów z Sopotu, sugerując, że jeden z funkcjonariuszy miał twierdzić, że za tę sprawę "wyremontuje sobie samochód". Trzeci zarzut ma dotyczyć rozprzestrzeniania w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji.