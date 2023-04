Niemowlę z obrażeniami głowy trafiło do szpitala w Białymstoku. Rodzice z zarzutami

Czteromiesięczna dziewczynka kilka dni temu trafiła do szpitala w Białymstoku na Podlasiu po tym, jak matka wezwała do niej karetkę pogotowia. Mała pacjentka miała liczne obrażenia, między innymi w obrębie głowy. Lekarze oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego poinformowali policję o tym zdarzeniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli w sprawie dokumentację medyczną i pozostałe dowody, a następnie przekazali je do prokuratury.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Niemowlę trafiło do szpitala z obrażeniami głowy i ciała. Rodzice nie przyznają się do winy

W międzyczasie policja zatrzymała rodziców dziewczynki. Ich sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ. - W toku śledztwa rodzicom dziecka przedstawiono zarzuty znęcania się fizycznego nad osobą nieporadną ze względu na wiek, czyli nad czteromiesięcznym dzieckiem, polegającego m.in. na zadawaniu uderzeń po całym ciele - przekazał szef tej jednostki Michał Toruński.

W piątek 14 kwietnia Sąd Rejonowy w Białystoku zastosował wobec ojca trzymiesięczny areszt. Matka dziewczynki po usłyszeniu zarzutów została wypuszczona i przebywa na wolności. Na razie nie wiadomo, czy prokuratura będzie składała zażalenie na decyzję sądu względem matki dziecka.

Podejrzani nie przyznają się do winy. Za zarzucane im czyny grozi im od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

"Zbiórka" dla Kamila mimo apelu szpitala. Sprawą zajęła się policja

**********

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".