Wrocław. 19-latek chciał odebrać w paczkomacie trzy kg narkotyków. Został aresztowany

Policjanci z Wrocławia zatrzymali 19-latka podejrzanego o posiadanie nielegalnych substancji. Śledczy na podstawie działań operacyjnych ustalili, że mężczyzna zamierza odebrać pewną przesyłkę w paczkomacie, znajdującym się na terenie dzielnicy Fabrycznej. W paczce znaleziono narkotyki.

19-latek z Wrocławia chciał odebrać w paczkomacie 3 kg narkotyków. Aresztowała go policja

Jak informują funkcjonariusze, 19-latek był zdziwiony widokiem czekających na niego policjantów. W paczce, którą chciał odebrać, znaleziono trzy kilogramy narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec 19-latka tymczasowego aresztowania. Podejrzany trafił w związku z tym do aresztu śledczego, w którym spędzi najbliższe trzy miesiące.

Wrocław. W mieszkaniu 19-latka, który chciał odebrać narkotyki w paczkomacie, znaleziono m.in. marihuanę i mefedron

Policjanci przeszukali mieszkanie 19-latka. Okazało się, że mężczyzna przetrzymywał tam jeszcze większą ilość narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli m.in. mefedron, marihuanę oraz tabletki psychotropowe. W sumie, łącznie z narkotykami wysłanymi do paczkomatu, zabezpieczono ponad osiem kilogramów różnych substancji. W mieszkaniu 19-latka znajdowały się także przedmioty, które mogły służyć do prowadzenia nielegalnej działalności: woreczki strunowe, zgrzewarka próżniowa, waga elektroniczna.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości substancji odurzających. Za te przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.