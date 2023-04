Dramatyczne sceny w Szczekocinach. 33-letnia córka zaatakowała ojca siekierą

O próbie zabójstwa w Szczekocinach (województwo śląskie, powiat zawierciański) poinformował w środę (12 kwietnia) lokalny portal Zawiercie112.pl. Dramatyczne sceny rozgrywały się w jednym z domów przy ulicy Żeromskiego. 33-letnia mieszkanka miejscowości zaatakowała siekierą swojego ojca, z którym - zgodnie ze wstępnymi ustaleniami policji - była od dłuższego czasu skonfliktowana. Przybyli na miejsce mundurowi udzielili pierwszej pomocy rannemu mężczyźnie; wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Katowic, którym poszkodowany został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali 33-latkę. Za usiłowanie zabójstwa kobiecie grozi kara dożywotniego więzienia. Śledczy badają okoliczności sprawy.

Śląskie. 29-latka szukała chętnego do zabicia jej męża. Oferowała 30 tysięcy złotych

Na początku tygodnia informowaliśmy o 29-letniej mieszkance śląskiego Bierunia, która chodziła po sklepie i szukała chętnego do zabicia jej męża. Podejrzana oferowała za to 30 tysięcy złotych. Policja przekazała na swojej stronie, że kobieta kilkukrotnie nakłaniała do zabójstwa pewnego młodego mężczyznę, przekazała mu nawet część obiecanej kwoty. "Bieruńscy śledczy ustalają charakter udziału mężczyzny w sprawie" - podała śląska policja. 29-latka została zatrzymana, grozi jej dożywocie. "Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego kobieta usłyszała już prokuratorski zarzut podżegania do zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt" - czytamy w komunikacie. Więcej szczegółów w tym artykule.