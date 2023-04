10 kwietnia w Radzyniu Podlaskim pięcioosobowa grupa nastolatków pobiła 13-letniego chłopca, o czym na swojej stronie internetowej poinformowali policjanci z województwa lubelskiego. Chłopak w wyniku ataku stracił przytomność i trafił do szpitala.

Radzyń Podlaski. 13-latek padł ofiarą brutalnego pobicia. Był kopany i bity, aż stracił przytomność

W poniedziałkowy wieczór 13-latek z Radzynia Podlaskiego spędzał czas ze swoimi kolegami. W pewnym momencie w kierunku chłopca podbiegło pięciu nastolatków. Chłopak próbował uciec napastnikom, ale zdołał dobiec jedynie do klatki schodowej swojego bloku, zanim zaczęli go bić. Grupa agresorów zaciągnęła ofiarę w ustronne miejsce, a następnie kopała i uderzała w głowę leżącego na ziemi 13-latka, wykrzykując przy tym groźby pod adresem chłopca i jego rodziny. 13-latek stracił przytomność i z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Nieletni sprawcy odpowiedzą za brutalne pobicie 13-latka w Radzyniu Podlaskim

Funkcjonariusze ustalili, że spośród pięciu sprawców pobicia czterej są w wieku od 15 do 16 lat, czyli są to osoby nieletnie. Cała czwórka to mieszkańcy Radzynia Podlaskiego. Wszyscy przyznali się do stawianych im zarzutów. Nieletni sprawcy odpowiedzą teraz przed sądem rodzinnym. Za swój czyn mogą trafić do zakładu poprawczego.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje czekają najstarszego agresora, 17-letniego mieszkańca Piaseczna. Ponieważ ukończył już 17. rok życia, nie jest traktowany jak nieletni, lecz osoba małoletnia i podlega odpowiedzialności karnej. W związku z tym grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.