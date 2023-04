Na oznakowanym przejściu przy ulicy Komornickiej w Tarczynie (województwo mazowieckie, powiat piaseczyński) na początku marca doszło do niebezpiecznego wypadku. W czwartek (13 kwietnia) Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie opublikowała wideo ku przestrodze, na którym widać moment zdarzenia. Służby przypominają, że w zderzeniu z pojazdem to piesi zawsze są "na przegranej pozycji".

Zobacz wideo O krok od tragedii. Potrącił pieszego z dzieckiem

Tarczyn. 33-latek i dziecko potrąceni na przejściu. Wystarczyła chwila nieuwagi kierowcy

"By doszło do zdarzenia drogowego, naprawdę nie trzeba wiele. Bardzo często jest to kwestia sekund, wynik roztargnienia i braku ostrożności" - wskazują policjanci na swojej stronie internetowej i apelują o szczególną ostrożność. Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło w pierwszych dniach marca. 33-letni mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych, trzymając na rękach swoje dziecko. Nagle został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak funkcjonariusze przypominają, że takie sytuacje mogą mieć różne zakończenia - również te tragiczne.

Potrącił ojca z dzieckiem. Tłumaczył, że ich nie widział

"62-letni kierujący tłumaczył funkcjonariuszom, że pieszych po prostu nie zauważył. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego indywidualne konto trafiło 15 punktów karnych. Funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do starosty o możliwość skierowania kierującego na badania w celu oceny stanu psycho-fizycznego" - czytamy w komunikacie KPP w Piasecznie. Na publikację nagrania policja zdecydowała się, by przestrzec innych kierowców i uzmysłowić im, że piesi są najbardziej narażeni na niebezpieczne zdarzenia drogowe.

"Pamiętajmy o tym, że nie chroni ich maska samochodu, a w zderzeniu z pojazdem osobowym zawsze są na 'przegranej pozycji'" - przypomina policja. "Apelujemy o zwracanie uwagi na znaki drogowe, w szczególności te informujące i ostrzegające o przejściu dla pieszych. Niestety wielu kierujących je lekceważy, a przecież wystarczy tak niewiele - zwolnić i zachować szczególną ostrożność!" - czytamy.