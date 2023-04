Z Wisłoka wyłowiono ciało. To 16-latek, który wskoczył do rzeki, uciekając przed policją

Polska Agencja Prasowa przekazała, że w Wielką Sobotę z rzeki Wisłok wyłowione zostało ciało młodego mężczyzny. Według wstępnych informacji to 16-latek, który w połowie marca wskoczył do rzeki, uciekając przed policją.

Rzeszów. Nastolatek, który na widok policji wskoczył do Wisłoka, nie żyje

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski przekazał w środę (12 kwietnia) Polskiej Agencji Prasowej, że jak na razie przeprowadzono wstępną identyfikację ciała z udziałem członków rodziny zaginionego 16-latka. Według prokuratury pozwala ona stwierdzić, że zmarły to poszukiwany mężczyzna. Nie ujawniono obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich. W czwartek ma zostać jednak przeprowadzona sekcja zwłok.



Na widok policji wskoczył do Wisłoka. "Toczyło się postępowanie o umieszczenie w ośrodku wychowawczym"

14 marca w Rzeszowie patrol policji chciał wylegitymować młodego mężczyznę. Ten zaczął jednak uciekać przez Wisłok. Tego dnia stan wody był wysoki, a nurt silny. Według świadka, z którym rozmawiał wówczas portal nowiny24.pl, woda sięgała mężczyźnie do szyi. Z relacji przechodnia wynikało także, że dwóch policjantów próbowało wejść do wody za mężczyzną, a także rzucić mu metalowy łańcuch. - Z mojej perspektywy nie było widać, żeby wykazał chęć złapania tego łańcucha - stwierdził w marcu świadek.

Na widok policji wskoczył do rzeki i zniknął. Trwają poszukiwania

Prokuratura wszczęła także śledztwo w kierunku "doprowadzenia namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie". Jak czytamy, prokuratura sprawdzała zachowanie policjantów. Prok. Ciechanowski przekazał PAP, że ustalenia nie wskazują, by podczas podjęcia czynności przez funkcjonariuszy zaszły nieprawidłowości. - Z posiadanych informacji wynika, że w stosunku do małoletniego toczyło się postępowanie o umieszczenie go w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w związku z demoralizacją - dodał.