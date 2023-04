Bohaterskie wnuczki uratowały swoją babcię. "Ze stoickim spokojem prowadziła rozmowę"

Dziewięcioletnia Zuzia i jej sześcioletnia siostra Ula przebywały w domu pod opieką babci. W pewnym momencie kobieta straciła przytomność. Sytuacja została opanowana, dzięki zaangażowaniu dziewczynek i szybkie wezwanie pomocy. O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.



Mazowsze. Dziewczynki uratowały swoją babcię, wzywając pomoc

Zuzia natychmiast pobiegła po telefon i zadzwoniła na numer alarmowy 112. Kiedy usłyszała dyspozytorkę, zachowała spokój, co pozwoliło na sprawne działanie służb. "Ze stoickim spokojem prowadziła rozmowę, przekazując wszystkie informacje, o które prosiła ją dyspozytorka" - informuje KPP w Piasecznie.

Dziewczynka w czasie oczekiwania na przyjazd karetki wspierała swoją młodszą siostrę Ulę, aby nie wystraszyła się utratą przytomności babci. Zaopiekowała się sześciolatką, co pozwoliło opanować sytuację do przyjazdu karetki. Ratownicy po udzieleniu pomocy kobiecie, przewieźli ją do szpitala.

Mazowsze. Młode bohaterki otrzymały nagrodę od policji za bohaterską postawę

W miniony czwartek 6 kwietnia dziewczynki wraz z mamą odwiedziły komendę. Dziewięcioletnia Zuzia i sześcioletnia Ula otrzymały podziękowania od Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Pawła Krauza za swoją bohaterską postawę. Na spotkaniu był obecny również Starosta Powiatu Piaseczyńskiego Ksawery Guta, który wręczył dziewczynkom nagrody rzeczowe i dyplomy. Mama bohaterek usłyszała gratulacje za odpowiedzialne zachowanie córek.

Zuzia wraz z Ulą zostały zaproszone na zwiedzanie budynku komendy, w trakcie którego zapoznały się z pracą policjantów. Największą radość sprawił dziewczynkom sprzęt, w tym radiowozy. Policja apeluje, że numer alarmowy "112" to istotny numer, który powinno pamiętać każde dziecko. Jego znajomość i umiejętność prawidłowego przekazywania informacji jest w stanie uratować ludzkie życie, zdrowie czy mienie.