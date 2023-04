Policjant ukarany mandatem - 2 tys. zł i 15 punktów karnych. "Decyzja mogła być tylko jedna"

Do zdarzenia doszło 10 kwietnia chwilę po północy. Sytuacja została zarejestrowana przez przypadkowego świadka, który następnie wideo opublikował w sieci.

Piotrków Trybunalski. Policjant ukarany mandatem. "Decyzja mogła być tylko jedna"

W nocy z 9 na 10 kwietni pewien funkcjonariusz przejeżdżał przez przejazd kolejowy przy ul. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim (województwo łódzkie). Jak podaje portal piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl, który widział nagranie, policjant przekroczył tory "przy świecącym pulsacyjnym czerwonym świetle ostrzegawczym i zaporach, które nie były podniesione do końca".

Asp. sztabowa Izabela Gajewska, oficerka prasowa KMP w Piotrkowie, przekazała portalowi, że na podstawie nagrania, które płynęło do komendy, policjant kierujący radiowozem został ukarany. Jak dodała, "był to doświadczony funkcjonariusz". W rozmowie z TVN24 przekazała natomiast, że policjant przyznał się do popełnionego czynu i przyjął mandat w wysokości 2 tys. zł. Dodatkowo został ukarany także 15 punktami karnymi. - Nie może być tak, że policjanci karzą kierowców za popełnione wykroczenia, a sami unikają kary, dlatego decyzja w tej sprawie mogła być tylko jedna - podkreślił rzeczniczka.



Wjazd na przejazd kolejowy podczas opuszczania lub podnoszenia zapór - co mówią przepisy

Od 1 stycznia 2022 roku za wjazd na przejazd kolejowy w przypadku, gdy:

zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło;

sygnalizator pokazuje czerwone światło;

po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

grozi mandat w wysokości 2 tys. zł.