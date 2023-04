Trzy kilogramy pieczywa w żołądku martwego łabędzia. Aktywiści apelują: To śmierć

W Gnieźnie (woj. wielkopolskie) zmarł łabędź, będący atrakcją dla spacerowiczów. Zamieszkiwał Łazienki, gdzie codziennie otrzymywał pieczywo od ludzi. Jak się okazało, to właśnie dokarmianie było przyczyną śmierci ptaka.



Gniezno. W żołądku łabędzia znaleziono pieczywo. Tegoroczny lęg nie przetrwa

Łabędź trafił z zatruciem do weterynarza, mimo prób nie udało się go uratować. W jego żołądku odkryto prawie trzy kilogramy pieczywa, które nie zostało strawione. Ptak wysiadywał jaja, których losem zaopiekował się tymczasowo partner samicy. Tegoroczny lęg jest zagrożony, ponieważ jeden opiekun to za mało, aby zapewnić przetrwanie młodym łabędziom. Ptak postawiony w samotności, wybierze ratowanie swojego życia zamiast lęgu. Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie poinformowała o zdarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tragiczne w skutkach dokarmianie. Chleb może spowodować śmierć ptaków

Ptaki długotrwale spożywając chleb, narażają się na schorzenia układu pokarmowego. W czasie trawienia wytwarza się kwas chlebowy zakwaszający układ pokarmowy, co powoduje biegunki. Nie jest to jednak jedyne zagrożenie, ponieważ dolegliwości przybierają w efekcie końcowym formę poważnej choroby. Jest nią kwasica żołądka. Chleb nie jest odpowiednim pokarmem dla ptaków również ze względu na swój skład, ponieważ zawiera sól, która zaburza gospodarkę wodną organizmu, powodując śmierć.

Dokarmianie oducza naturalnego zdobywania pożywienia, a wiosna jest okresem, w którym zarówno łabędzie jak i kaczki nie mają problemu z samodzielnym pozyskaniem pokarmu. Aktywiści zaapelowali, aby powstrzymać się przed dawaniem pieczywa ptakom. "Tyle się apeluje... Nie karmcie łabędzi chlebem! Chleb dla łabędzi czy kaczek to śmierć" - podkreślają.

"Błagamy... Nie karmcie ptactwa wodnego pieczywem... Łabędzie na Łazienkach mają piękny teren to rozrodu... Ale rok w rok przytrafiają im się same dramaty... Teraz to martwy rodzic... A to prawdziwa tragedia... Czy nie można inaczej? Nie można wspierać tych pięknych ptaków... nie ingerując w ich życie? Żegnaj ptaku... Przykro nam, że ucierpiałeś Ty, a teraz ucierpi Twoja rodzina" - czytamy we wpisie.