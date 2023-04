"Jak matka Madzi". Tak więźniowie mieli powitać oprawcę 8-letniego Kamila. Jest nagranie

Ośmioletni Kamil z Częstochowy od ponad tygodnia przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił tam z oparzeniami głowy, klatki piersiowej i kończyn oraz nieleczonymi złamaniami. Jego 27-letni ojczym Dawid B. jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa chłopca. Śledczy ustalili, że bił Kamila, rzucał go na rozgrzany piec, polewał wrzątkiem i przypalał papierosami. Mężczyzna był w przeszłości karany m.in. za rozboje i kradzieże. Wyszedł z więzienia w 2019 r. i od tamtej pory nie pracował. Z ustaleń "Faktu" wynika, że już jako siedmiolatek Dawid B. stanął wraz z bratem bliźniakiem przed sądem rodzinnym: mieli wepchnąć do stawu swoją 9-letnią koleżankę. Dziewczynka zmarła. Bracia uniknęli kary ze względu na wiek. Poza Dawidem B. w sprawie pobicia Kamila zatrzymano także matkę chłopca, 35-letnią Magdalenę B. Zarzucono jej, że naraziła swoje dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, bo nie reagowała na zachowania męża i nie udzieliła synowi pomocy.

Tak jak więźniowie przywitali ponoć Dawida B. "Tak samo witano pedofila czy matkę Madzi"

Tymczasem kanał "Rozdzieleni kratą" opublikował trzyminutowe wideo pokazujące rzekomo moment, gdy oprawca Kamila trafił do więzienia w Strzelcach Opolskich. Widać tylko mury zakładu, słychać głośne wrzaski osadzonych. Padają wulgaryzmy i wyzwiska. Wideo można obejrzeć poniżej:

Nie jesteśmy w stanie zweryfikować autentyczności tego nagrania. Joanna Kińska, która prowadzi kanał "Rozdzieleni kratą", zapewnia, że jest ono prawdziwe. - Zanim napiszecie, że to jest podłożona "głosówka" i fejkowe nagranie, wystarczy zaczerpnąć trochę wiedzy i zobaczyć na YouTubie filmik z 2020 roku, jak witali pedofila, czy jak witali matkę Madzi. Zaczerpnijcie trochę wiedzy, to nie boli wcale. Siedzę w tym parę lat i nie wrzucam fejkowych rzeczy w Internet, żeby to się kręciło jako viral - powiedziała na innym filmiku. Dodała, że część komentujących widziała zakład karny najpewniej tylko od zewnątrz.

Co ze zdrowiem Kamila z Częstochowy?

Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że w okresie świątecznym stan Kamila nie pogorszył się. - Nadal jest ciężki, ale stabilny - poinformował - W kolejnych dniach dziecko przejdzie zabiegi chirurgiczne związane z doznanymi oparzeniami - dodał. Więcej szczegółów w tym artykule.