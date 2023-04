Policjanci z Wyrzyska (woj. wielkopolskie) z pomocą tamtejszego proboszcza zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy włamali się do kościelnej skarbony. Nie był to pierwszy raz, kiedy w parafii doszło do takiej sytuacji. Okazało się, że jeden ze złodziei był także sprawcą podobnej zeszłorocznej kradzieży.

