Andrychów. Zapomniał o ciążącym na nim wyroku. Wpadł po 13 latach, bo przyszedł na komisariat

Wyrok w sprawie mieszkańca gminy Andrychów został wydany przez Sąd Rejonowy w Wadowicach już 13 lat temu, jednak dopiero teraz możliwe stało się jego wyegzekwowanie. Za popełnione przestępstwo 45-latek miał zasądzony dozór kuratora i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Uchylał się jednak od kuratorskiego dozoru i wyjechał z kraju. W związku z tym sąd zdecydował o wykonaniu kary pozbawienia wolności i wydaniu listu gończego za mężczyzną.

Zapomniał, że jest poszukiwany listem gończym. Sam przyszedł na komisariat

Policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie przez lata otrzymywali informacje na temat pobytu poszukiwanego w różnych krajach Unii Europejskiej. Przełom w sprawie nastąpił pod koniec marca bieżącego roku, kiedy to 45-latek sam skontaktował się z policją. Okazało się, że nie ma on możliwości wyrobienia nowego dokumentu tożsamości za granicą, a do tego jest stroną w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez wadowicką Prokuraturę. Zaskoczeni policjanci zaproponowali mu stawiennictwo na komisariacie celem wyjaśnienia sprawy.

Wpadł po 13 latach. Nie spodziewał się, że zostanie aresztowany

Jeszcze większe zdziwienie towarzyszyło funkcjonariuszom 3 kwietnia, kiedy to poszukiwany mieszkaniec gminy Andrychów rzeczywiście przekroczył próg komisariatu. 45-latek od razu został zatrzymany i wydawał się być nie mniej zdziwiony niż aresztujący go policjanci. "Jak stwierdził, zapomniał o ciążącym na nim wyroku i nie spodziewał się, że po upływie 13 lat ktokolwiek pamięta o jego sprawie" - czytamy na stronie Małopolskiej Policji. Mężczyzna trafił do zakładu penitencjarnego, gdzie odsiedzi wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności.