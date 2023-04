Ksiądz z Siedlec skazany za kilkukrotne zgwałcenie parafianki. Zapadł wyrok ws. 33-latka

Sąd Rejonowy w Siedlcach (woj. mazowieckie) skazał na pięć lat więzienia księdza, który odpowiadał w sprawie doprowadzenia przemocą swojej parafianki do kilkukrotnego obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Zgodnie z aktem oskarżenia do czynów, za które kapłan został skazany, dochodziło od października 2017 roku do lutego 2018 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała jednak, że nie będzie składała apelacji.

Siedlce. Ksiądz skazany za gwałt na parafiance

- Wyrok zapadł 6 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Siedlcach. Mocą tego wyroku sąd uznał oskarżonego Sebastiana M. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i orzekł karę pięciu lat pozbawienia wolności - przekazała w rozmowie z serwisem tvnwarszawa.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. Oprócz kary pozbawienia wolności 33-latek otrzymał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną na okres pięciu lat. Oskarżony został także zobowiązany przez sąd do wypłaty kobiecie 150 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia.

Duchowny miał kilkukrotnie wykorzystać młodą kobietę w swoim samochodzie

Śledztwo w sprawie nadużycia seksualnego wobec jednej z parafianek zostało zainicjowane pisemnym zawiadomieniem pełnomocnika biskupa siedleckiego po tym, jak pokrzywdzona kobieta poinformowała diecezję o czynach duchownego. Prokuratorka Krystyna Gołąbek w rozmowie z TVN24 przekazała, że "duchowny został oskarżony o to, że przemocą - polegającą na szarpaniu, przytrzymywaniu, blokowaniu drzwi pojazdu oraz groźbą rozgłoszenia informacji uwłaczających czci pokrzywdzonej - kilkukrotnie doprowadził młodą kobietę do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym". Do nadużyć miało dochodzić w samochodzie księdza.

Prokuratorskie śledztwo było prowadzone od 2019 roku

Duchowny został zatrzymany w styczniu 2022 roku, po prokuratorskim śledztwie trwającym od września 2019 roku. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jednak jego wyjaśnienia, jak zaznaczyła prokuratorka Gołąbek, "nie znalazły potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym". Akt oskarżenia trafił do sądu w czerwcu 2022 roku. Proces księdza ruszył dopiero w grudniu ubiegłego roku, a cała sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.