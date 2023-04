Ojczym 8-letniego Kamila ma za sobą mroczną przeszłość. Jako dziecko miał przyczynić się do śmierci koleżanki

W środę (5 kwietnia) do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach trafił ośmioletni Kamil z Częstochowy. Chłopiec miał rozległe oparzenia głowy i ciała oraz liczne nieleczone złamania. Spalone włosy wskazywały na to, że dziecko zostało prawdopodobnie czymś oblane i podpalone. Chłopiec był wychudzony, odwodniony i brudny. Policja zatrzymała w sprawie 35-letnią matkę Magdalenę B. i 27-letniego ojczyma Dawida B. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa pasierba i znęcanie się nad nim.

Dawid B. stanął przed sądem jako siedmioletni chłopiec

Tymczasem dziennikarze "Faktu" dowiedzieli się nieco więcej o przeszłości Dawida B. Z ich ustaleń wynika, że już w 2003 r. jako siedmiolatek stanął wraz z bratem bliźniakiem przed Sądem Rodzinnym w Częstochowie. Mieli wepchnąć do stawu dziewięcioletnią koleżankę. Dziewczynka utopiła się. Sąd uznał, że zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, a bracia - z uwagi na swój wiek - uniknęli kary. Według informacji dziennika Dawid B. był w przeszłości karany za rozboje, kradzieże, groźby karalne i naruszanie nietykalności cielesnej. Wyszedł z więzienia w 2019 r. i od tamtej pory nie pracował.

Częstochowska prokuratura podała, że do pobicia, przez które Kamil trafił do szpitala, doszło 29 marca. Kilka dni później (3 kwietnia) Magdalena B. powiedziała panu Arturowi, biologicznemu ojcu chłopca, żeby nie przychodził w odwiedziny, bo ich syn poparzył się herbatą, którą miał wylać na niego młodszy siedmioletni brat. Mężczyzna nie dał się zwieść i wraz ze swoją narzeczoną pojawił się w domu Magdaleny. Zastał Kamila leżącego w łóżku. - Przypominał jedną krwawą ranę. Nożyczkami cięliśmy ubranie na nim, bo krew z ran poprzysychała - opowiadał w rozmowie z "Faktem" pan Artur. To on wezwał pogotowie i policję.

5 kwietnia Dawidowi B. prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa pasierba, poprzez polewanie go wrzątkiem i umieszczanie na rozgrzanym piecu węglowym oraz znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem (chodzi o bicie, przypalanie papierosami, powodowanie złamań i oparzeń). B. przyznał się do zarzucanych przestępstw, ale odmówił składania wyjaśnień. Magdalenie B. zarzucono, że naraziła swoje dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, bo nie reagowała na zachowania męża i nie udzieliła synowi pomocy. Kobieta przyznała się do winy, złożyła wyjaśnienia. Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące. Kamil wciąż jest w szpitalu, walczy o życie. Więcej o szczegółach sprawy pisaliśmy w TYM artykule.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?



Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.



Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.



"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".