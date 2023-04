Legnica. Zakatował Elżbietę dzień przed Wielkanocą. Jej córka boi się zemsty

Wielkanoc to radosny czas celebrowany w gronie najbliższych i symbol nowego początku. Dla rodziny Elżbiety od kilku lat ma jednak gorzki smak. Zamieszkująca Legnicę (woj. dolnośląskie) 52-latka zmarła bowiem w Wielki Poniedziałek 2021 roku. Śmiertelne w skutkach obrażenia zadał jej mąż - Henryk W. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ostatecznie zdecydował o jego dalszym losie. Jak wskazuje "Fakt", córka kobiety nie jest jednak usatysfakcjonowana wyrokiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja aresztowała 34-latka podejrzanego o zabójstwo. Miał ponad promil alkoholu w organizmie

Zaatakował żonę w Wielką Sobotę. Zmarła w Wielki Poniedziałek

Do tragedii doszło w 2021 roku w kamienicy przy ulicy Głogowskiej w Legnicy, zamieszkiwanej przez męża Elżbiety. 40-latek warunkowo opuścił więzienie trzy lata wcześniej, gdy po ślubie z kobietą po operacji tarczycy w świetle prawa stał się jedynym żywicielem rodziny. Zdaniem córki Elżbiety agresywny i zazdrosny mężczyzna wykorzystał w ten sposób jedyną okazję do szybszego wyjścia na wolność. Pod koniec marca 2021 roku 52-latka wyprowadziła się z domu z powodu awantur i przemocy. To jednak nie powstrzymało Henryka W. przed nękaniem kobiety za pomocą telefonu. Gdy zwabiona przekroczyła próg swojego dawnego mieszkania, otrzymała cios pięścią w okolice szyi. Upadając na podłogę, doznała poważnych obrażeń głowy i mózgu. 40-latek wraz z pomocą kolegi Pawła P. ułożyli ciało Elżbiety i umieścili w jej ręce nóź. Jego celem było upozorowanie samoobrony i wypadku. Po odczekaniu ustalonego przez siebie czasu mężczyzna zadzwonił na pogotowie. Kobieta zmarła po dwóch dniach pobytu w szpitalu. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną jej śmierci były obrażenia czaszkowo-mózgowe.

Skazani na święta. "To dla osadzonych niewątpliwie trudny czas"

Zabił żonę w święta wielkanocne. W więzieniu spędzi 25 lat

Początkowe oskarżenia wysnute w stronę Henryka W. zakładały pobicie ze skutkiem śmiertelnym. W toku śledztwa kwalifikacja czynu zmieniła się jednak na zabójstwo. Mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności już w lipcu 2022 roku, jednak ostateczna decyzja w jego sprawie zapadła z końcem marca 2023 roku. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję skazującą 40-latka. Po opuszczeniu zakładu karnego Henryk W. przez 10 lat nie będzie mógł zbliżać się do córki Elżbiety. Wyrok jest prawomocny. Córka zmarłej, Pamela nie jest jednak usatysfakcjonowana takim rozstrzygnięciem sprawy. Jak przyznała w rozmowie z "Faktem" obawia się zemsty niebezpiecznego mężczyzny i domaga się dla niego dożywocia. - Zrobię wszystko, aby zapłacił za to, co przez te kilka lat przez niego przeszliśmy i nigdy więcej nas nie skrzywdzi - zapowiedziała.