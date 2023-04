Sprawa dotyczy działań radnego z Gniezna Tomasza Dzionka, który rok temu publicznie skrytykował władze Teatru im. Aleksandra Fredry. Polityk zarzucił instytucji przeprowadzenie nietrafionego remontu, w którego konsekwencji plac przed teatrem "został zalany betonem".



- Plac przed Teatrem Fredry w Gnieźnie to gnieźnieński symbol betonozy. Zieleń, drzewa, kwietniki i trawniki zastąpiono betonową pustynią z piramidami i fontanną, która nigdy nie działa. To wstyd i poruta, że za niemałe pieniądze zniszczono popularną wśród gnieźnian przestrzeń miejską - mówił wówczas radny, którego cytował m.in. portal epoznan.pl. Sami autorzy projektu i wizualizacji dodali w rozmowie z "Wyborczą", że przeprowadzony remont nie został wykonany zgodnie z ich założeniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Sadzenie drzew w miastach się opłaca

Radny z Gniezna, który smażył jajka na ławce przed teatrem, został pozwany za zniesławienie

Tomasz Dzionek był bardzo aktywny w tej sprawie - wysyłał do teatru pisma z prośbą o wyjaśnienia i naprawy oraz punktował błędy, które zaistniały podczas remontu. Publikował też prześmiewcze memy i organizował happeningi. Podczas jednej z akcji postanowił wykorzystać gorący dzień i usmażyć jajka na ławce znajdującej się przed budynkiem teatru.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Rybnik planuje zmiany w centrum. Na rynku ma być więcej zieleni

Władzom instytucji nie spodobało się jednak nie to, a jeden z memów przygotowanych przez radnego. Polityk udostępnił zdjęcie teatru z podpisem "Piramidy finansowe za 1 300 000 złotych". - Teatr stwierdził, że moje działanie i to stwierdzenie o piramidach finansowych ich pomawia. Przy czym nigdy nie odnosiłem się do kwestii finansowania tej inwestycji, a nawet tego, czy dobrze wydatkowano te pieniądze. To była gra słów - przekazał "GW" Dzionek.

"Wasze reakcje tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że należy walczyć o uporządkowanie i zazielenienie tego placu. Samego procesu sądowego się nie obawiam - nie ma on żadnego wpływu na mój mandat radnego i wykonywany zawód radcy prawnego" - napisał Dzionek do obserwatorów na Facebooku.

Podatek od deszczu może wkrótce objąć domy jednorodzinne, szkoły, spółdzielnie

Teatr nie chce komentować sprawy pozwu. W rozmowie z mediami zaznaczono, że komunikat pojawi się, gdy "będzie to prawnie dopuszczalne". Rozprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności.