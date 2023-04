Ośmioletni Kamil z Częstochowy od poniedziałku przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie trafił w ciężkim stanie. Chłopiec przeszedł już kilka operacji i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Dziecko trafiło do placówki wychudzone, odwodnione i brudne. Do spowodowania ciężkich obrażeń doszło już najprawdopodobniej pod koniec marca. Nad ośmiolatkiem czuwa jego biologiczny ojciec.



Sąd zdecydował 6 kwietnia, że dwójka najmłodszych dzieci trafi pod opiekę rodziny zastępczej a pozostała czwórka, łącznie z Kamilem zostanie skierowana do placówki opiekuńczo-wychowawczej - poinformował serwis RMF24.

REKLAMA

Zobacz wideo Pandemia potęguje patologie. „Przemoc domowa to palący problem"

MOPS odniósł się do sprawy skatowanego ośmiolatka z Częstochowy

Rodzina Kamila posiadała wsparcie pracownika socjalnego od marca 2021 roku. W czerwcu 2022 r. pracownicy socjalni zawiadomili sąd o sytuacji rodziny i złożyli wniosek o zabezpieczenie dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast powody interwencji nie dotyczyły przemocy, tylko "problemów rodziny", jak poinformował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

"Samotność nawet do krzyku". W Częstochowie ukraińskie dzieci po lekcjach w polskiej szkole biegną do tej ukraińskiej

Sąd nie wydał postanowienia o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Podczas wyjazdu rodziny poza miasto w sierpniu 2022 pracownik społeczny miał kontakt z podopiecznymi. Sprawdzono sytuację rodziny i czy chłopiec chodzi do szkoły. Placówka edukacyjna na piśmie wydała opinię. "W opinii nie było informacji, które mogłyby wskazywać, iż dziecko może doświadczać przemocy" - informuje MOPS w Częstochowie.

Rodzina była również objęta nadzorem dzielnicowego. Komisariat potwierdził pracownikowi socjalnemu, że nie zostały odnotowane zdarzenia z jej udziałem. Nieprawidłowości nie zostały wykazane również w szpitalu, gdzie chłopiec trafił w pierwszej połowie marca ze złamaną ręką. Zdarzenie zostało wytłumaczone przez matkę potknięciem się syna. Po urazie Kamil rozmawiał z psychologiem szkolnym, który stwierdził, że nie występują przesłanki do podjęcia interwencji. Rodzina po powrocie do miasta była odwiedzana trzy razy w ciągu czterech tygodni. Ostatni kontakt pracownika socjalnego z rodziną odbył się rano 29 marca. Pracownik rozmawiał z matką, ponieważ dziecko przebywało w tym czasie w szkole.

Biologiczny ojciec Kamila oznajmił, że powiadamiał opiekę społeczną i kuratora

Pan Artur, który jest biologicznym ojcem Kamila i zaalarmował policję, oznajmił, że w lutym tego roku powiadomił opiekę społeczną i kuratora sądowego w Olkuszu o znęcaniu się Magdaleny i jej 27-letniego męża nad dziećmi. Mężczyzna zauważył podczas jednej z wizyt ślady przypalania papierosami na ciele chłopców. - Kamilek i Fabian nie chcieli wracać do matki. Mówili, że ojczym ich bije. Jednak moje sygnały zostały zlekceważone przez opiekę społeczną i kuratora - opowiadał 50-latek.

Ojciec poparzonego 8-latka: Cynicznie się śmiali, gdy Kamila zabierało LPR

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".