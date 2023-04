Ksiądz wzywa "pilnie" na spowiedź i do wpłat na nowe organy? Duchowni ostrzegają wiernych

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie listu, który miał trafić do jednego z wiernych w Świeciu. Można w nim przeczytać, że mężczyzna został wezwany do pilnej spowiedzi i wpłaty na nowe organy dla kościoła. Parafia przekonuje jednak, że nie wysyłała żadnych listów do parafian, a krążący w internecie dokument może być próbą oszustwa.

